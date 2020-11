Super Smash Bros.Ultimate, en plus d’être le jeu de combat avec le plus de combattants à ce jour, est le plus grand crossover de l’histoire des jeux vidéo. Qui allait nous dire que nous allions voir Super Mario, Sonic, Pac-Man, Mega Man et compagnie avoir du lait? Il y a des années, avec la soi-disant «guerre des consoles», cela ne pouvait se produire que dans un spot publicitaire où des entreprises sans aucune considération se jetaient des puyitas. Mais heureusement, cette guerre a pris fin et maintenant les personnages de nombreuses entreprises se battent de manière amicale dans l’anneau Super Smash Bros.Ultimate.

Nouveau tournoi pour les combattants avec de gros appétits dans Super Smash Bros.Ultimate

De temps en temps, Super Smash Bros.Ultimate lance différents types d’événements ou de tournois pour permettre aux joueurs de profiter du jeu. A cette occasion, Sakurai et compagnie ont organisé une événement de type tournoi où l’on peut se battre avec les combattants les plus gourmands du jeu dans le tournoi intitulé «Largemouth!

Dans le tournoi Super #SmashBrosUltimate “Big Mouth” de 3 jours, qui débute le 13 novembre, rassemble des combattants dont l’arme la plus meurtrière est leur bouche! Les scènes seront pleines d’objets à mettre en bouche. pic.twitter.com/DxILKIOFhv – Nintendo Espagne (@NintendoES) 11 novembre 2020

Cet événement sera exclusivement réservé aux combattants qui peuvent «sucer, manger et cracher» et sera évidemment plein de nourriture. L’événement sera disponible à partir de Vendredi 13 novembre et cela durera trois jours. Êtes-vous prêt à manger comme s’il n’y avait pas de lendemain?

