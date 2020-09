Image: Atari / KotakuVery FirstVery First plonge dans l’histoire des jeux pour découvrir comment les franchises, les genres et les développeurs populaires ont commencé.

Les franchises de jeux vidéo de longue date doivent toutes commencer quelque part, et ce n’est pas toujours joli. Un retour sur ce point d’origine peut nous montrer non seulement comment les grands ont commencé, mais aussi jusqu’où ils sont venus depuis. Aujourd’hui, nous dénichons le tout premier jeu vidéo de skateboard.

Alors, quel était le premier jeu de skateboard?

720 ° était un jeu d’arcade développé et publié par Atari en décembre 1986. Beaucoup de gens considèrent qu’il s’agit du premier jeu de skateboard. Cependant, comme c’est généralement le cas avec les anciens jeux, nous ne pouvons pas déterminer la date exacte de sortie. Et un autre jeu de skateboard, SkateRock pour le Commodore 64, est également sorti à cette époque. Un site Web de chronologie de jeu de skateboard suggère que 720 ° est sorti en premier, et considérant que SkateRock est essentiellement Paperboy sur un skateboard et 720 ° est un véritable jeu vidéo de sports extrêmes, il est facile de conclure que 720 ° est le véritable prédécesseur de jeux comme Tony Hawk’s Pro Patineur et patin.

De quel genre de jeu s’agissait-il?

Un jeu vidéo de skate isométrique! Passer non-attendre? Vous voulez plus d’informations. Bien. 720 ° est un jeu d’arcade qui met les joueurs au défi de marquer beaucoup de points dans un laps de temps précis. Quand le temps presse, un groupe d’abeilles vient après vous. C’est un monde difficile.

Si vous marquez suffisamment de points avant la fin du temps imparti, vous gagnez un billet qui vous donne accès à l’un des quatre parcs de skate différents, où vous concourrez pour des prix en argent et des médailles dans des événements de slalom, de demi-lune, de descente et de saut. Votre but ultime est de terminer tous les événements dans tous les parcs tout en évitant les essaims d’abeilles. Faites cela et vous gagnez!

Comment ça se passe?

Cela dépend de la façon dont vous le jouez. Si vous jouez sur une armoire d’arcade originale avec un joystick fonctionnel, cela devrait vous faire du bien. Le jeu utilise un joystick unique en son genre qui tourne au lieu de pivots, ce qui signifie que vous faites glisser le bâton vers l’endroit où vous voulez aller, ce qui ressemble à se pencher et à glisser sur une planche à roulettes. (Au moins c’est ce que disent les gens qui ont fait du skateboard. Je ne peux pas faire de skateboard. Je ne suis pas assez cool.)

Si vous essayez d’émuler le jeu dans MAME, il se peut qu’il ne fonctionne pas aussi bien en fonction de votre configuration. Les gens ont travaillé et ont amélioré l’émulation MAME des commandes d’arcade, mais ce n’est pas aussi bon que l’étrange bâton d’arcade de l’original.

Écoutons de la musique

Ce n’est peut-être pas aussi accrocheur que certaines des chansons des jeux Tony Hawk, mais la musique à 720 ° est toujours parfaite pour le skate rock. Les échantillons vocaux en plein essor et de mauvaise qualité ne font qu’ajouter à l’attrait rétro.

Dis moi quelque chose d’intéressant

720 ° a été porté sur quelques machines différentes, y compris la NES et la C64, perdant toujours quelque chose en traduction. La version Game Boy Color (longplay) est sortie en 1999, 13 ans après le jeu d’arcade. Ce qui rend ce port si intéressant, c’est que c’est la première fois que 720 ° apparaît sur une plate-forme qui avait également un portage d’un jeu Tony Hawk. La version Game Boy Color de Tony Hawk’s Pro Skater (longplay) est sortie un an après 720 °. Les deux versions sont considérées comme des versions inférieures et inférieures de leurs jeux originaux, mais le port 720 ° est vraiment difficile à jouer en raison de la médiocrité des contrôles. Il est difficile de traduire ce bâton d’arcade rotatif en un petit d-pad, sans parler de la diminution massive de la résolution graphique (512×384 à 160×144!) A rendu tout difficile à interpréter.

Vous pouvez également jouer au jeu d’arcade original dans LEGO Dimensions si vous avez le pack de niveau Midway Arcade. Heureusement, c’est un port précis de l’original d’arcade et non l’un des ports console ou PC.

Y avait-il des critiques?

Tout à fait! Contrairement aux jeux précédents que nous avons couverts sur Very First, qui n’étaient pas des succès énormes ou extrêmement populaires, 720 ° était un gros problème et beaucoup de critiques à l’époque l’aimaient. Dans une rétrospective ultérieure, le numéro de novembre 2000 de Game Informer lui a donné un 9,75. Le numéro de janvier 88 de Your Sinclair a donné au port ZX Spectrum une critique très positive et l’a appelé « Un jeu élégant et un pour le temple de la renommée. » EGM n’était pas aussi satisfait et a fortement critiqué le port NES de 1990, la plus grande plainte étant des contrôles terribles et bâclés.

Coin vidéo

Un groupe appelé Metronome the City a couvert la musique du jeu d’arcade en 2008. Plutôt bien!

Vérification des prix eBay

Si vous cherchez à choisir l’un des ports de console de 720 °, vous n’aurez pas à dépenser beaucoup. Les copies NES d’occasion coûtent environ 5 $ à 15 $ selon l’état du chariot et le vendeur. Cependant, une copie scellée du jeu est beaucoup plus, certaines coûtant plus de 300 $. Quelqu’un essaie de vendre une copie parfaite et scellée en usine du jeu pour plus de 900 $. Et si vous voulez mettre la main sur l’original d’arcade… bonne chance. Les machines sont difficiles à trouver. J’ai trouvé les pièces internes d’une machine d’arcade 720 ° sur eBay pour 650 $. Vous vous sentez malin?

Qu’ont fait d’autre les développeurs?

720 ° a été fabriqué par Atari Games, une société différente de l’Atari qui allait fabriquer des consoles comme la Jaguar et Lynx. Cette société s’est concentrée sur les jeux d’arcade et a finalement été rachetée par WMS en 1999 pour faire partie de Midway Games, en particulier Midway Games West. Le studio, avec tout Midway, cesserait de faire des jeux d’arcade en 2001, et Atari Games, maintenant Midway Games West, développerait des jeux sur console, comme l’étrange Dr. Muto. Lorsque Midway a finalement fermé ses portes en 2009, le studio et tous ses actifs ont été rachetés par Warner Bros. Interactive Entertainment. Curieusement, pour diverses raisons juridiques, Midway Games West est resté là jusqu’en 2013. Une fin étrange et anti-climatique pour un studio qui a produit un tas de grands jeux d’arcade des années 80 et 90.

Ça vaut le coup de jouer aujourd’hui?

Ouais, ne serait-ce que pour une heure ou deux. Si vous êtes un grand fan des jeux de skate modernes, revenir à 720 ° donne l’impression de rendre visite à vos grands-parents. Il est vieux et ne fonctionne pas toujours correctement, mais peut toujours être très amusant. Et tout comme vos grands-parents … si vous ne trouvez pas l’original, certains des ports … valent également le détour? (Cette métaphore ne fonctionne plus.) Quoi qu’il en soit, dans un monde parfait, vous joueriez à 720 ° via une machine d’arcade originale. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire pour de nombreuses personnes. Si vous voulez vraiment y aller, l’émulation avec une configuration de contrôle personnalisée pourrait vous permettre de revivre ce jeu de skate original.

Le vieux jeu dont vous êtes en fait nostalgique…

Peut-être Skate or Die !, qui est sorti un an après 720 ° pour PC en 1987. Cependant, la plupart des gens ont découvert le jeu pour la première fois lorsqu’ils ont joué à son port NES, sorti en 1988. Skate or Die! s’est inspiré de 720 ° et a inclus différents événements de skateboard, comme une course de descente et un saut en hauteur. Il mettait également en vedette des personnages sauvages comme Bionic Lester et son père Rodney Recloose, qui est toujours un personnage populaire sur Internet aujourd’hui.