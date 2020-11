Pour le moment, nous n’avons pas beaucoup d’informations à propos de The Elder Scrolls VIEn fait, le peu que nous savons, c’est que son développement est sur la bonne voie. Mais Bethesda a de grands projets pour son nouveau projet, qui promet d’être l’une des grandes surprises pour la prochaine génération. Quelque chose qu’ils ont montré avec leur nouvelle interview dans lequel Todd Howard a montré quelques détails sur comment est la création du monde.

Au cours de l’entrevue, il a mentionné certains aspects intéressants pour ses projets les plus attendus, tels que Starfield et The Elder Scrolls 6. En fait, cela indique que les joueurs auront l’occasion de profiter d’un travail personnalisé puisque le jeu bénéficiera de la création d’un monde de manière procédurale. Autrement dit, le monde sera créé au fur et à mesure que le joueur progressera.

The Elder Scrolls VI | Bethesda

Grâce à ce type de technologie, chaque joueur vivra l’expérience différemment, avec des aspects personnels et que rappelle beaucoup le genre roguelike. De cette façon, chaque utilisateur aura la possibilité de profiter d’une forme spéciale de jeu. Bien que oui, ils ont précisé que ce ne sera pas le cas dans son intégralité puisqu’il offrira un monde unique à tous ses visiteurs. Autrement dit, l’outil facilitera uniquement la création d’environnements larges pour simuler un environnement unique et détaillé.

Malheureusement, pour le moment, nous devrons continuer à attendre pour connaître les nouveaux détails de ce monde ambitieux puisque l’entreprise n’a pas divulgué plus d’informations à ce sujet si le jeu aura un style de jeu différent ou suivra les traces réussies de son prédécesseur. Bien sûr, cela ne vient pas non plus avec une date de sortie approximative, mais nous savons que ce sera une excellente opportunité pour les joueurs.