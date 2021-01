L’exécutif a été président de Sony Interactive Entertainment de 2017 à 2019, avant de passer le relais à Jim Ryan.

John Kodera. Photo: Akio Kon / Bloomberg

Tsuyoshi Kodera, également connu sous le nom de John Kodera, dites au revoir à PlayStation, bien qu’il ne quitte pas Sony. Le dirigeant japonais occupait actuellement le poste de vice-président de Sony Interactive Entertainment (PlayStation), bien que il est devenu le président de cette division entre 2017 et 2019, année au cours de laquelle Jim Ryan lui a succédé à la commande de PlayStation. Comme mentionné précédemment, John Kodera quitte PlayStation mais pas de Sony: vous évoluerez vers un autre poste au sein de l’entreprise.

Dans un communiqué de presse via le portail d’entreprise de Sony, la société de Tokyo rend officiel ce geste dans votre organigramme exécutif. John Kodera prendra la relève en tant que directeur de Stratégie de transformation numérique de Sony, travaillant directement sous Hiroki Totoki, vice-président exécutif et directeur financier de la société. Le changement de rôle entrera en vigueur au début du nouvel exercice de Sony le 1er avril.

Kodera était président de PlayStation après le départ d’Andrew HouseOriginaire du Japon, Tsuyoshi Kodera a rejoint Sony en 1992 au sein de votre service Contrôle et Planification de l’entreprise, comme indiqué dans votre profil officiel sur la page de l’entreprise. Après plusieurs mouvements au sein de l’entreprise, Kodera s’arrête à Sony Network Entertainment en 2010, son premier poste au sein de PlayStation, juste avant que le service en ligne ne subisse cette grave cyberattaque en 2011. Et des années plus tard, en 2013, il est nommé président de Sony Network Entertainment. Au fil de la génération, il a fini par atterrir au poste de Président et CEO PlayStation en 2017.

Les mouvements au sein de PlayStation et de ses studios se poursuivent

Alors que l’inversion des rôles de Tsuyoshi Kodera c’est un mouvement commun et répandu au sein de toute grande entreprise, il est vrai que la division PlayStation a accusé victimes récentes dans sa branche japonaise. En décembre, le créateur de Silent Hill et d’autres vétérans de SIE Japan Studio ont quitté l’équipe PlayStation pour fonder leur propre société de développement, Bokeh Game Studio, qui travaille déjà sur un nouveau jeu d’horreur.

De la même manière, le producteur de Bloodborne et Demon’s Souls Remake a également fait ses adieux à PlayStation en décembre, pour se consacrer à la création de jeux vidéo “dans ma nouvelle société”, sans révéler le nom de votre destin. Il est important de rappeler que Sony Japan Studio a subi une restructuration interne au printemps dernier, qui peut être liée à des mouvements dans le studio PlayStation japonais interne.

En savoir plus: John Kodera, PlayStation, Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan et PlayStation 5.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');