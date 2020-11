Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Xbox et ses nombreux studios de développement préparent déjà de nouveaux projets pour booster le Xbox Game Pass. Le service est l’un des piliers les plus importants de la stratégie de l’entreprise, son objectif est donc d’y proposer le plus de contenu possible.

La portée et la rentabilité du Xbox Game Pass ont été remises en question à plusieurs reprises. Aaron Greenberg, directeur marketing Xbox, a déclaré que le service n’était pas très viable pour Microsoft pour le moment.

Cependant, peu de temps après, Phil Spencer a assuré que le Xbox Game Pass était complètement durable. Le manager s’est davantage exprimé sur le sujet et, à la surprise de certains, a révélé que plusieurs jeux majeurs avaient été approuvés uniquement grâce à la croissance du service.

Plusieurs jeux Xbox ont été rendus possibles par Game Pass

Lors d’une interview avec The Guardian (via Pure Xbox), Spencer a révélé à quel point le Xbox Game Pass était important pour plusieurs titres récents de la marque. Le responsable a assuré que des projets tels que Microsoft Flight Simulator ont été approuvés grâce au succès du service.

Spencer a également mentionné Tell Me Why et Battletoads, qui ont connu un énorme succès grâce aux utilisateurs de Xbox Game Pass sur consoles et PC. En effet, les joueurs avaient un accès direct aux jeux sans barrière de paiement autre que celle du service.

“Honnêtement, je ne pense pas qu’ils nous donneraient le feu vert pour Tell Me Why sans Game Pass. C’est un jeu épisodique axé sur l’histoire, vous n’en voyez pas beaucoup. Nous savions qu’avec les 15 millions d’abonnés que nous avons maintenant, cela jouerait et que les gens y participeraient plus qu’ils ne le feraient s’il y avait un prix de 30 $ », a déclaré Spencer.

Xbox Game Pass permet aux studios de développement de prendre des risques supplémentaires et de faire des propositions légèrement différentes. Ainsi, tout indique que le service est une alternative viable pour les développeurs pour faire connaître leurs projets à de nombreux acteurs en même temps.

«Même Flight Simulator est un jeu qui n’aurait pas le feu vert si nous ne voyions pas Game Pass grandir. Nous avions un million de joueurs Battletoads! Ce sont tous des exemples de jeux qui seraient plus difficiles dans un modèle exclusivement commercial », a conclu Spencer.

