Du football de rôle au simulateur de marche parmi les premières nouveautés du service Microsoft de l’année.

Par Marcos Yasif / Mis à jour le 5 janvier 2021 à 15:42 26 commentaires

Les premières actualités du Xbox Game Pass pour cette nouvelle année n’ont pas été demandées. Microsoft a confirmé il y a quelques minutes l’atterrissage d’un total de sept jeux vidéo pour le service de paiement, dont quelques titres à grand succès ces dernières années comme Injustice 2 et des propositions plus récentes comme PES 2021, disponible dans ce cas uniquement pour les consoles et Android.

Les deux titres seront disponibles sur 7 janvier, même jour d’arrivée de The Little Acre pour consoles et xCloud sur Android, une belle aventure avec des animations artisanales dans lesquelles les joueurs doivent partir pour un monde fantastique à la recherche du père du protagoniste. Une semaine après le reste des inscriptions au service débarqueront.

Les trois premières nouveautés peuvent être téléchargées le 7 janvierNous commençons l’examen avec Neoverse Pour PC, un jeu de construction de deck d’action stratégique avec des éléments rogue-lite qui testent les compétences du joueur. Ceux qui livrent un RPG d’action s’intéressent à Torchlight 3, une aventure de jeu de rôle colorée qui ramène une saga très appréciée du genre et qui peut être jouée sur Xbox Game Pass pour consoles et mobiles. Uniquement pour PC, nous trouvons What Remains of Edith Finch, une histoire très bien présentée et magnifiquement écrite, que nous apprécions dans 3DJuegos, qui ravira les adeptes du simulateur de marche. Enfin on trouve, également pour PC, YIIK: un RPG postmoderne, une aventure RPG surréaliste à la japonaise.

Mise à jour de la saison eFootball PES 2021 (Android et consoles) – 7 janvier

Injustice 2 (Android, consoles et PC) – 7 janvier

The Little Acre (Android et consoles) ID @ Xbox – 7 janvier

Neoverse (PC) ID @ Xbox – 14 janvier

Torchlight 3 (Android et consoles) ID @ Xbox – 14 janvier

What Remains of Edith Finch (PC) ID @ Xbox – 14 janvier

YIIK: A Postmodern RPG (PC) ID @ Xbox – 14 janvier

Dans le chapitre des victimes, un total de quatre sont signalés. Alors, le 15 janvier, ils quittent le service FTL: Faster Than Light (PC), My Friend Pedro (Consoles et PC), Sword Art Online: Fatal Bullet (Consoles) et Tekken 7 (Consoles). D’autre part, Microsoft nous rappelle que nous pouvons toujours accéder à l’offre Xbox Game Pass Ultimate pour un seul euro.

En savoir plus sur: Xbox Game Pass, Microsoft, PES 2021 et Injustice 2.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');