Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Si le lancement de Cyberpunk 2077 a provoqué un scandale dans l’industrie et dans les médias, il a également mis en alerte les plates-formes de distribution, qui ont dû faire des changements de dernière minute pour éviter d’avoir des problèmes avec les consommateurs et les frameworks. réglementations légales régissant la relation commerciale entre les deux parties. En ce sens, le Xbox Store a déjà fait de même en plaçant un avertissement sur le site où il vend le jeu.

Après que PlayStation ait annoncé le retrait de Cyberpunk 2077 du PlayStation Store en raison des problèmes qu’il a présentés lors de son lancement, en plus de la pire version étant la PS4 de base, beaucoup se sont demandé comment la Xbox allait gérer cette situation. . Eh bien, comme annoncé aujourd’hui, la Xbox ne supprimera pas le jeu de sa boutique numérique, cependant, par mesure de précaution, elle a inclus un avertissement dans sa boutique américaine indiquant ce qui suit: “les utilisateurs pourraient rencontrer des problèmes de performances lors de la lecture de ce titre sur Xbox One jusqu’à sa mise à jour. “

Jusqu’à présent, Cyberpunk 2077 est connu pour avoir les plus gros problèmes sur les versions de base de PS4 et Xbox One. Cependant, dans le cas de la Xbox Series X, qui est essentiellement une version non native et prise en charge, les performances s’améliorent, de par conséquent, Microsoft a pris la décision d’avertir que le titre CD Projekt RED a des problèmes sur sa console précédente.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives.

Restez ici à LEVEL UP.

La source