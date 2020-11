Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Malgré le passage des années, League of Legends reste l’un des titres les plus remarquables de l’esport. Sa scène compétitive sera bientôt plus présente dans notre région, car Riot travaille dans une ligue compétitive pour l’Amérique centrale et les Caraïbes.

Nous nous référons à la Tempest League, qui sera composée de 2 groupes qui rassembleront les meilleurs joueurs des deux régions. Si vous pensez que vous êtes bon pour le titre, gardez à l’esprit que les inscriptions pour la première saison de la ligue sont maintenant ouvertes.

Pour l’instant, nous savons que Tempest League distribuera un prize pool de 40 000 $ US parmi les 16 meilleures équipes d’Amérique centrale et des Caraïbes. Ci-dessous, nous partageons plus de détails sur la concurrence.

Voici comment fonctionnera la nouvelle ligue League of Legends pour l’Amérique

La Tempest League sera divisée en 2 conférences: Leviathan Masters pour l’Amérique centrale et Kraken Masters pour les Caraïbes. Les gagnants de chaque ligue remporteront un prix attractif et obtiendront une place pour concourir dans le Nord régional.

Comme nous l’avons mentionné, les inscriptions au concours sont déjà ouvertes. Les personnes intéressées doivent terminer le processus avant le 18 décembre. Leviatán Masters est ouvert aux joueurs du Guatemala, du Belize, du Honduras, du Salvador, du Nicaragua, du Costa Rica et du Panama.

De son côté, Kraken Masters Caribe couvre un grand nombre de territoires comme Haïti, Porto Rico, la République dominicaine, la Jamaïque, Trinité-et-Tobago, entre autres. Les conditions requises pour pouvoir s’inscrire à l’une des 2 conférences peuvent être trouvées ici.

Nous vous présentons #TempestLeague, la première ligue qui unira l’Amérique centrale et les Caraïbes dans une bataille épique de #LeagueofLegends 👉 https://t.co/aPHorgnLvD pic.twitter.com/9s798BsmTm – LoL Esports Amérique latine (@lolesportsla) 25 novembre 2020

«2 grands titans sont sur le point de sortir des profondeurs les plus sombres de l’océan. Préparez-vous à voir une bataille épique entre l’imparable Kraken et le puissant Léviathan, une bataille qui naîtra au milieu d’une grande tempête », explique la description de la compétition.

