League of Legends est l’un des jeux les plus populaires au monde. Son modèle free-to-play avec une action compétitive lui a permis d’ajouter des millions de joueurs à travers le monde et d’attirer des utilisateurs de régions comme l’Amérique latine. En fait, des chiffres récents semblent indiquer qu’il compte près de 2 millions d’acteurs compétitifs en Amérique latine.

Comme le disent nos amis de Tarreo, sur reddit, un utilisateur a compilé le nombre de joueurs compétitifs dans League of Legends. Ceci en utilisant les données de l’échelle de chaque région qui peuvent être consultées dans LAN.op.gg.

Selon ces données, il y a 922 118 joueurs compétitifs enregistrés sur les serveurs d’Amérique latine du Nord (LAN). En revanche, en Amérique latine du Sud (LAS), il y a 910 671 joueurs inscrits.

Avec ce qui précède, au total, League of Legends compte 1 832 789 joueurs compétitifs en Amérique latine au cours de sa dernière saison. Un assez bon chiffre pour notre région.

Il convient de mentionner que cela fait référence au nombre de personnes qui ont apprécié les matchs de compétition la saison dernière et non au nombre total d’utilisateurs que League of Legends a eu sur ces serveurs. Ainsi, cela ne sert qu’à nous donner une idée du succès de sa dernière saison.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de ces chiffres? Étiez-vous l’un de ces presque 2 millions de joueurs? Dites le nous dans les commentaires.

League of Legends est disponible pour PC et Mac. Pour en savoir plus sur le MOBA, rendez-vous sur Riot Games en cliquant ici.