League of Legends Wild Rift il a frappé les appareils mobiles il y a quelques semaines. C’est la version smartphone du titre que l’on retrouve sur PC, mais totalement adaptée à ce format, sans voir son essence altérée. Récemment, l’étude s’est penchée sur l’arrivée de futurs contenus dans le jeu vidéo.

S’il est vrai que League of Legends Wild Rift a actuellement un Équipe de 50 champions, Brian Feeney et directeur créatif du jeu vidéo souligne que Riot Games souhaite augmenter considérablement ce chiffre cette année. L’objectif de l’étude en 2021 n’est autre que d’atteindre la sortie de jusqu’à 2 champions chaque mois.

League of Legends Wild Rift veut offrir une expérience aussi proche que possible de la version PC, mais garder le style intact de ses personnages. Nous connaissons actuellement deux noms qui viendront dans la version mobile du MOBA. Il s’agit de Katarina, l’une des vétérans de la franchise, ainsi que de Rammus the Armadurillo.

Mais non seulement les nouveaux personnages vivront League of Legends Wild Rift. Le titre présentera également des événements spéciaux, au même titre que son frère aîné sur les ordinateurs. De Riot Games, ils ont parlé d’événements axés sur le Nouvel An lunaire ainsi que de tout nouveau contenu axé sur la tradition du jeu vidéo.