Riot Games a commencé l’année avec beaucoup de nouvelles liées à League of Legends. Si vous faites partie de leur communauté, vous serez heureux d’apprendre que la société a révélé un nouveau champion pour son MOBA.

Nous nous référons à Viego, un personnage sombre également connu sous le nom de Ruined King. Ryan Mireles, producteur exécutif en charge du développement des champions, nous a présenté le personnage avec un gameplay où l’on peut voir certaines de ses capacités.

La création a déclaré que Viego serait bientôt disponible sur les serveurs de test, afin que les joueurs puissent le tester avant sa première officielle, prévue pour janvier.

Voici à quel point Viego est mortel, le nouveau champion de League of Legends

Selon sa description officielle, Viego est un personnage capable de «commander le brouillard et dominer la mort». Il y aura 3 autres nouveaux champions cette année liés au Ruined King et à son histoire.

Avec Sovereign’s Dominion, Viego pourra momentanément posséder un champion ennemi vaincu. Avec cela, le personnage sinistre retrouvera la vie et obtiendra les objets, les attaques et les capacités de base de son rival.

D’un autre côté, il y a Sword of the Ruined King, une capacité avec laquelle il causera des dégâts et peut même frapper 2 fois en cas de toucher un ennemi qui a déjà attaqué avec une autre capacité. La deuxième attaque volera la vie.

Viego peut lancer des explosions de brume avec Spectral Maw, étourdissant et endommageant les ennemis. La portée de la brume et la durée de l’étourdissement seront étendues en fonction de la durée de charge de l’alimentation.

Avec Ruined Path, le personnage lancera une vague de brume et gagnera en camouflage, en vitesse d’attaque et en mouvement. Enfin, il y a Heartbreaker, une capacité avec laquelle il téléportera le champion ennemi avec moins de vie pour l’achever.

Ci-dessous je vous laisse avancer avec la présentation du champion. D’autre part, vous pouvez voir une autre vidéo avec un gameplay et des détails sur les plans de Riot pour 2021

Passif – Domination du souverain Viego peut temporairement posséder des champions ennemis qu’il aide à tuer, soignant une partie de leur santé maximale. Les objets, les attaques et les capacités non ultimes de Viego deviennent ceux de son ennemi tué, et il obtient une distribution gratuite de son propre ultime. pic.twitter.com/q8QSUNcTaN – League of Legends (@LeagueOfLegends) 8 janvier 2021

W – Gueule spectrale Viego charge et se précipite vers l’avant, projetant une explosion de brume qui étourdit et endommage le premier ennemi touché. La durée d’étourdissement et la portée de la brume augmentent avec le temps de charge, les dégâts et la portée du tableau de bord ne le font pas. pic.twitter.com/xvlSozQY6p – League of Legends (@LeagueOfLegends) 8 janvier 2021

R – Brise-cœur Viego se débarrasse de tous les corps qu’il possède actuellement et se téléporte vers l’avant, attaquant le champion ennemi à portée avec le pourcentage de santé le plus bas et infligeant des dégâts supplémentaires en fonction de leur santé manquante. Les autres ennemis à portée sont assommés. pic.twitter.com/krx9mFXzsP – League of Legends (@LeagueOfLegends) 8 janvier 2021

League of Legends est disponible sur PC.