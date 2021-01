La bêta ouverte arrivera en Amérique en mars, comme l’a confirmé Riot Games.

Les adeptes de l’un des jeux vidéo les plus importants de tous les temps ont de la chance. Jeux anti-émeute a partagé plus de détails sur LoL: Wild Rift, la version console et mobile du jeu populaire de esports League of Legends. L’étude a détaillé ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre en 2021 et a annoncé que la bêta ouverte arriverait L’Amérique en mars.

En Europe, la bêta ouverte est disponible à partir du 10 décembre pour Android et iOS, et vous pouvez le télécharger depuis le Play Store et l’App Store, respectivement. Riot Games a publié un nouveau journal de développement, dans lequel il a assuré qu’il voulait dessiner “deux champions chaque mois en moyenne “en 2021. En outre, il en a confirmé trois qui arriveront cette année: Katarina, Rammus et le Dr Mundo.

L’étude a indiqué qu’ils ne souhaitaient pas modifier le jeu, adaptez-le. Par conséquent, ils ne laisseront que les changements aux caractéristiques du gameplay qu’ils jugent impossibles à ignorer, et donc certaines compétences vont changer s’ils pensent qu’ils ne peuvent pas être utilisés correctement avec les boutons de commande ou sont déséquilibrés. De plus, Riot Games a déclaré qu’il se concentrerait dans les mois à venir sur améliorer l’expérience du jeu et pour cela il va paramètres sur les objets.

Riot Games a également signalé que le première saison de qualification va bientôt commencer, alors les amoureux de scène compétitive ils doivent être vigilants. Diverses améliorations viendront également dans cette section du jeu, probablement la plus importante. De plus, il y aura différents événements en 2021. Si vous voulez en savoir plus sur cette adaptation, nous vous en dirons tous les détails dans une spéciale.

