10.09.2020 à 20h10

Une nouvelle fuite de Nintendo a révélé un grand nombre de jeux de Gameboy Ils n’ont jamais vu la lumière du jour Ces fuites ont été partagées dans 4chan, et circulent depuis sur les réseaux sociaux. La chose intéressante est que beaucoup de ces projets étaient déjà terminés, mais pour une raison ou une autre, ils n’ont jamais été publiés.

Parmi les titres se trouve Gimmick Land, un jeu de hello Kitty compatible avec le Game Boy, Rockboard, un jeu Megaman, Legend of the Sea King et Gargoyle’s Quest II. Aussi un jeu de Pokémon appelé Pokémon Picross que vous pouvez voir ci-dessous:

Fil de fuite Game Boy: Pokemon Picross, le jeu annulé de 1999 a été retrouvé. Remarquable pour être le seul (?) Straight-up révélé puis annulé le jeu Pokemon. Ce fil publiera des mises à jour concernant la fuite, qui a été publiée sur 4Chan plus tôt dans la journée. pic.twitter.com/db5qlKqFBY – Lewtwo (@Lewchube) 9 septembre 2020

«Pokémon Picross, le jeu annulé de 1999 a été retrouvé. Il convient de noter que le seul jeu Pokémon a été révélé et annulé par la suite. «

On dirait que vous pouvez déverrouiller d’autres BGM dans le menu? Ce jeu semble être complètement terminé. Je n’ai aucune idée de la raison pour laquelle ce jeu n’est pas sorti à quelque titre que ce soit. Cela pourrait être une longue chance pour @DougDinsdale, mais avez-vous déjà entendu parler de Pokemon Picross lors de la traduction des principaux jeux? pic.twitter.com/j1Y0uf9pAK – Lewtwo (@Lewchube) 9 septembre 2020

«Vous semblez pouvoir déverrouiller d’autres morceaux de musique dans le menu? Ce jeu semble être complètement terminé. Je ne sais pas pourquoi ils ne l’ont pas publié. «

Parce que ces jeux ont été publiés sans le consentement de Nintendo, il est fort probable que le Grand N n’offrent pas de détails supplémentaires, et encore moins la raison pour laquelle ils ont été annulés ou n’ont tout simplement pas été mis sur le marché.

Via: BD

