Le LEC européen gagne plus de terrain que jamais.

La LEC est l’une des meilleures régions LoL au monde et l’une des plus populaires également. Depuis leur changement de marque en 2019, le LEC est devenu son propre tournoi unique et diffusé qui captive les téléspectateurs du monde entier. La période estivale 2020 était explosive, remplie de bouleversements et d’intrigues captivantes à gogo. En conséquence, le nombre de téléspectateurs a considérablement augmenté, ce dont les détails sont apparus aujourd’hui.

Tout d’abord, 40 041 750 heures au total ont été regardées par les téléspectateurs pour la scission. De plus, il s’agit d’une augmentation de 85% par rapport à 2019, ce qui signifie que la popularité de la région a explosé au cours d’une année. Une partie de cela peut contribuer au succès international de G2 Esports l’année dernière. Mais les téléspectateurs ont également regardé la montée de Rogue et MAD Lions, et la course miracle Schalke 04 aigre-douce. Cela a vraiment été une année inoubliable.

En plus de cela, les finales d’été 2020 ont battu leurs propres records. Dans ce document, G2 a écrasé ses rivaux Fnatic et a remporté ses huit titres nationaux. Le nombre maximal de téléspectateurs simultanés pour la diffusion de la finale était de 952 339, ce qui représente une augmentation de 16,7% par rapport à l’année dernière. En outre, le nombre moyen de téléspectateurs à un moment donné était de 819 415, soit une augmentation distincte de 70% par rapport à 2019. Fnatic et G2 ont deux des plus grandes bases de fans en Europe, également dans le monde entier. Comme autre épisode de leur longue rivalité, il est naturel que tant de personnes se soient connectées!

Cela dit, l’Europe attend de soutenir ses quatre représentants au Championnat du monde 2020. G2, Fnatic, MAD Lions et Rogue se battront pour la gloire contre les autres meilleures équipes du monde en tant que meilleures du LEC.

Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de couverture avant et pendant les Mondiaux 2020!