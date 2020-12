Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Apparemment, le destin a joué une blague sur tous les joueurs du Mexique en ce jour des Saints Innocents. Ce qui se passe, c’est qu’une défaillance du système a été signalée à la Commission fédérale de l’électricité qui a fini par laisser plusieurs sans électricité et a affecté les opérateurs de téléphonie mobile.

Comme El Universal nous le dit, les utilisateurs des médias sociaux de différentes régions de Mexico ont signalé qu’ils étaient restés sans électricité. Les pannes signalées concernent des zones telles que Polanco, Narvarte et Guerrero, ainsi que des municipalités telles que Neza et Coacalco. En dehors de Mexico, ils ont également affecté des zones de Hidalgo, de l’État du Mexique, de Monterrey, de Culiacán, d’Aguascalientes, de San Luis Potosí et plus encore.

La CFE en a parlé avec Sopitas.com et ils ont confirmé qu’il y avait eu plus de 1 288 000 cas de maisons sans électricité. Ils s’assurent également que le temps de récupération approximatif est de 45 minutes.

Alors ça commence. #apagon #SINLUZ pic.twitter.com/QmRBhCnlkJ – Luis Sánchez (@quake_) 28 décembre 2020

CFE en ce moment #SinLuz #Apagon #CFE pic.twitter.com/ufFtCxMPIj – HTR (@achetrevi) 28 décembre 2020

Il semble que la panne ait également affecté différentes sociétés de téléphonie et Internet

Comme si la panne d’électricité ne suffisait pas, il y a aussi des Mexicains qui ont subi des pannes de connexion Internet ces dernières minutes.

Selon les informations de Downdetector, des sociétés de téléphonie mobile ou Internet telles que Telcel, Telmex, AT&T, Izzi et Movistar ont posé des problèmes ces dernières minutes. Les échecs se sont produits dans différentes régions du Mexique, ce n’est donc pas un problème exclusif de la capitale du pays.

Donc, il semble que ce ne soit pas une bonne journée pour être joueur au Mexique. Un jour qui était pour beaucoup une période de vacances est devenu un jour où vous ne pouvez jouer à des jeux hors ligne que si vous avez une Nintendo Switch ou un autre ordinateur portable. En aucune façon.

Il convient également de noter que ceux qui ne sont affectés que par le fait de ne pas pouvoir jouer doivent être considérés comme privilégiés. N’oubliez pas que nous sommes dans une urgence sanitaire et que de nombreuses personnes ont besoin d’appareils utilisant de l’énergie électrique (comme des concentrateurs d’oxygène) pour survivre. Il y a aussi ceux qui font du travail à domicile et qui sont maintenant pleins de stress. Espérons que le problème sera bientôt résolu.

Est-ce que quelqu’un d’autre ne reçoit le signal que dans #telcel ???? pic.twitter.com/EpnOSLzdw1 – Jessica Olea (@jessyog) 28 décembre 2020

Blackout massif dans tout le Mexique. CFE signale une défaillance générale du système électrique national. Telcel, les chaînes de télévision et les hôpitaux échouent. Ce n’est pas une blague de 28 ou un exercice. pic.twitter.com/UnvyPI2DqR – Tenoch López (@tenochlopez) 28 décembre 2020

Et vous, avez-vous été affecté par ces échecs? Vous êtes à court d’électricité ou d’Internet? Dites le nous dans les commentaires.

