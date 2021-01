L’étude a clarifié les dernières informations et a assuré qu’elle prépare des “nouvelles passionnantes”.

Nous vous avons récemment dit que l’écrivain et directeur artistique de Dying Light 2, Pawel Selinger, avait quitté Techland. Touchez pour faire des errata et qualifier cette nouvelle, car il y avait une certaine confusion dans ces informations et dans Jeux 3D nous voulons vous apporter des informations véridiques. Techland a contacté la presse pour clarifier cette nouvelle, ce qui pas être correct tout à fait.

Selon l’étude, en effet Pawel Selinger a quitté Techland comme nous vous l’avons dit, mais il était en charge de la conception du récit du jeu pendant les deux dernières années; il n’était pas le directeur artistique. Apparemment, la confusion dans cette information vient du fait qu’il occupait ce poste avant, mais l’a quitté il y a longtemps. La direction artistique est entre les mains de Eric Cochonneau depuis 2019 et ainsi cela continuera.

En ce qui concerne la marche de Selinger, l’étude a expliqué que savait à l’avance qu’il allait quitter l’étude et qu’ils pouvaient anticiper. En fait, en octobre 2020, Piotr Szymanek supposé le œuvres narratives que Selinger avait fait, donc l’étude avait tout sous contrôle. Techland a reconnu que Selinger est en grande partie responsable du succès de la saga Call of Juarez.

Dans la déclaration que l’étude a envoyée à la presse, Techland a indiqué qu’elle partagerait bientôt “nouvelles excitantes” sur le jeu vidéo, il faudra donc être vigilant, ce qu’ils ont beaucoup insisté fin 2020. Dying Light 2 est un jeu Très attendu, et les joueurs attendent avec impatience leur départ. Ce n’est pas pour moins, car à l’E3 2019, son apparence s’est particulièrement démarquée.

