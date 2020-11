L’accord serait d’environ 840 millions d’euros et devrait se conclure début 2021.

Il y a quelques jours à peine Prendre deux, la société mère d’éditeurs tels que 2K Games et Rockstar Games, a confirmé son intention de racheter le studio britannique Codemasters, la société de jeux de course primée, responsable des sorties récentes telles que DiRT 5. Et, ni courte ni paresseuse, la société américaine a a annoncé aujourd’hui l’arrivée à une convention avec le conseil d’administration de Codemasters, pour conclure l’achat de l’étude pour un montant estimé à environ 750 millions de livres, environ 840 millions euros au taux de change actuel.

Le conseil d’administration de Codemasters a recommandé d’accepter l’offre à ses investisseursDans une déclaration aux investisseurs, recueillie par VGC et partagée par Insider Media, Take-Two confirme avoir trouvé un accord avec la direction de l’étude, qui a recommandé son acceptation à l’unanimité aux investisseurs. Dans le cadre de cette annonce, Codemasters fera partie de la famille 2K Games et continuera à fonctionner. sous le commandement de votre conseil actuel. Des gens comme le PDG Frank Sagnier et le directeur financier Rashid Varachia, ainsi que le reste de son équipe.

Take-Two s’attend à ce que l’achat soit effectif au premier trimestre 2021Take-Two et Codemasters s’attendent à ce que l’acquisition soit finalisée au premier trimestre 2021. «Nous sommes extrêmement heureux d’annoncer cette transaction recommandée avec le conseil d’administration de Codemasters», dit-il. Strauss Zelnick, PDG de Take-Two. “Codemasters a une histoire renommée en tant que créateurs de certains les sagas de course les plus appréciées et commercialement réussis, et nous pensons que les choses qu’ils offrent compléteront agréablement notre portefeuille de sports et stimuleront davantage notre croissance à long terme“.

Pour sa part, le président de Codemasters, Gerhard Florin, ajoute ce qui suit: «Avec une position de leader dans les jeux sportifs, le conseil d’administration de Codemasters croit fermement que l’entreprise en bénéficiera pour les capacités étendues de Take-Two, qui assureront le succès à long terme de Codemasters. En recommandant cette offre aux actionnaires, le conseil d’administration de Codemasters estime que est bénéfique pour tout le monde ceux qui participent à l’entreprise “.

Avec cette acquisition, Take-Two et son éditeur 2K Games Ils reprendront les propriétés actuelles de Codemasters, qui vont de la concession de licences de jeux de F1 à des sagas comme Project Cars, qui connaissent un grand succès dans le monde automobile. Une offre qui intervient peu de temps après avoir connu les résultats fiscaux de Take-Two pour le dernier trimestre, avec des chiffres de vente d’un million de dollars pour ses jeux, et des mois après que la société a confirmé son intention de publier 100 jeux en cinq ans.

