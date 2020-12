CD Projekt se prépare à l’arrivée de Cyberpunk 2077 en offrant le premier jeu de la saga The Witcher.

Cyberpunk 2077 approche à grands pas et tout est permis pour promouvoir l’un des jeux les plus attendus de l’année, surtout si l’entreprise qui le crée fait partie d’un conglomérat avec plusieurs options pour les utilisateurs. Par conséquent, de CD Projekt Ils offrent le jeu vidéo The Witcher à tous les utilisateurs de leur plateforme GOG Galaxy.

GOG est une plate-forme de distribution numérique appartenant au studio polonais et se caractérise par l’offre Jeux gratuits DRM et avec une politique de prix différente de celle de Steam ou Epic Games. Ils publient généralement des promotions assez régulièrement et maintenant ils offrent gratuitement le premier volet des aventures mettant en vedette Geralt de Rivia au format numérique.

GOG est le magasin numérique des responsables de The Witcher ou CyberpunkGarde en tête que The Witcher est un jeu de 2007 qui a été développé par un CD Projekt RED encore à ses balbutiements, avant de devenir le géant de l’industrie qu’il est aujourd’hui. Le jeu adapte les premiers livres écrits par Andrzej Sapkowski Et il ne se distingue pas par son gameplay profond ou ses graphismes spectaculaires, mais c’était la première pierre de la trilogie du jeu vidéo qui a laissé tant de traces avec ses deux suites; en particulier avec The Witcher 3: Wild Hunt.

À quelques jours de Cyberpunk 2077 débarque le 10 novembre, il convient de rappeler que la saga The Witcher est à son meilleur, avec la deuxième saison de sa série Netflix en plein essor et même avec un film d’animation en route.

