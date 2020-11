C’est entre vos mains que cela devient cette terrible erreur qui a été vue à un kilomètre de distance, ou que la chose prospère, gâchant l’argument de déjà tant de films dans la franchise Jurassic Park. Et c’est qu’à partir d’aujourd’hui, 3 novembre 2020, vous serez en charge de Jurassic World Evolution: édition complète, étant sous votre entière responsabilité que finalement tout se passe bien. Et si vous pensez que tout va être simple, parce que vous avez vu tous les films et que vous savez quoi ne pas faire, soyez assuré que ces dinosaures ressuscités grâce à la bio-ingénierie la plus avancée vont vous rendre les choses difficiles, car maintenant l’endroit où nous allons déployer notre parc n’invite pas tout à se mettre en ordre. Nous parlons de archipel de Las Cinco Muertes (Les cinq morts), et c’est un ensemble de cinq îles avec des conditions météorologiques extrêmement difficiles et des terrains qui ont gagné une mauvaise réputation de loin, sur lesquels nous devrons initialement envoyer des archéologues pour obtenir d’anciens fossiles avec lesquels faire la “magie” de la résurrection dites-nous.

Jurassic World Evolution: Complete Edition, aussi complet que son nom l’indique

Jurassic World Evolution: Complete Edition doit son nom au contenu qui a été inclus dans cette version, c’est-à-dire à tous les DLC apparus depuis son arrivée sur le marché en 2018. Autrement dit, nous aurons Les secrets du Dr Wu, où nous découvrirons de nouvelles espèces, dont l’Ankylodocus et le Spinoraptor, et aussi avec Sanctuaire de Claire, où nous pouvons revivre les événements fatidiques du film Fallen Kingdom. Enfin, le DLC est également inclus Retour à Jurassic Park cela nous permet de reconstruire le parc là où tout a commencé, avec un trio de protagonistes qui sonneront comme les fans du film: les docteurs Alan Grant, Ellie Sattler et Ian Malcolm. En outre, ils seront également tous les packs de dinosaures sortis jusqu’à présent, ainsi que ceux de la collection de skins Raptor Squad, qui ajoutent de nouveaux skins et dinosaures à nos parcs.

Parmi certaines des caractéristiques qui font le tour de ce jeu vidéo, il y a les voix des acteurs originaux de films créés par Universal Pictures et Amblin Entertainment. Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, BD Wong et Bryce Dallas Howard se sont à nouveau mis dans la peau de leurs personnages bien connus dans Jurassic World Evolution: Complete Edition, qui a également un mode Défi dans lequel nous pouvons ajuster le niveau de difficulté dans les jeux, et le Mode bac à sable où nous pouvons gérer notre parc à partir de zéro.

Et il va sans dire à quel point il est beau, comme cette version a été optimisé pour tirer parti des capacités de la Nintendo Switch sans sacrifier le thème graphique, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce de lancement que nous vous laissons ci-dessous.

