Ce n’est pas la première fois que les dinosaures de Steven Spielberg marchent sur la Nintendo Switch, ils l’ont déjà fait en tant que pièces Lego. Cependant, l’annonce que nous vous apportons aujourd’hui n’est pas un mince exploit, d’autant plus que sa bande-annonce de présentation est accompagnée de la bande originale de John Williams et, que cela vous plaise ou non, cela garantit déjà que le staff est enthousiasmé. À la vitrine Frontier, non seulement Struggling a été introduit pour Nintendo Switch, Jurassic World Evolution arrivera sur Nintendo Switch avec son édition complète, qui comprend tout le contenu publié après son lancement en série initial, le 3 novembre. Ensuite, nous vous laissons avec cette bande-annonce afin que vous puissiez avoir une idée de ce à quoi ressemble le titre en question:

Ils n’ont épargné aucune dépense

Comme nous vous l’avons dit, tout le contenu post-lancement sera inclus en tant que base dans Jurassic World Evolution: Complete Edition, ce sont à la fois les quatre packs de dinosaures et le DLC Raptor Squad Skin Collection ainsi que les extensions Jurassic World Evolution: Return to Jurassic Park, Jurassic World Evolution: le sanctuaire de Claire et Jurassic World Evolution: les secrets du Dr Wu. Mais bon, déjà en train de vous dire qu’il inclut tous les DLC mais nous ne vous avons pas encore dit de quoi il s’agit. Si ça ne peut pas être. Jurassic World Evolution: Complete Edition est un titre de simulation et de gestion, c’est-à-dire un jeu où nous devrons créer notre propre Jurassic Park et remplissez-le de clôtures, de magasins et de dinosaures. Un simulateur John Hammond va, mais sans que les dinosaures se retrouvent lâches sur les lieux et mangent le personnel. De plus, le titre sera complètement doublé en espagnol, comme dans sa version originale, et mettra en vedette la présence du Dr Ian Malcolm (Jeff Goldblum), du Dr Alan Grant (Sam Neill), du Dr Ellie Sattler (Laura Dern ), Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) et le Dr Henry Wu (BD Wong), entre autres.

Après la présentation, nous avons pu voir un gameplay de 15 minutes enregistré sur Nintendo Switch, comme la bande-annonce que vous avez ci-dessus, et la vérité est que cela a l’air plutôt bien. Un découpage graphique a été fait à la distance de dessin, mais il a toujours un qualité graphique impressionnante. À aucun moment, nous n’avons remarqué de baisse d’images par seconde. Mais tout n’est pas une bonne nouvelle, malgré avoir reçu une édition physique pour le reste des consoles il n’est pas prévu de publier une édition physique sur Nintendo Switch. D’autre part, dans l’eShop, le titre pèse 5,6 Go et au moment où vous lisez ces lignes, vous pouvez déjà le réserver là-bas.

Nous discutons avec Rich Newbold, directeur de Jurassic World Evolution: Complete Edition

Enfin, nous avons pu discuter un peu avec Rich Newbold, le directeur du jeu, à qui nous pourrions demander quelques détails sur son travail. Pour commencer, Chaque département qui a développé à l’origine chaque aspect du jeu, comme les dinosaures ou la météo, entre autres, a été en charge d’adapter son travail à Nintendo Switch. pour optimiser le résultat final sur la plate-forme hybride et le rendre aussi beau que sur PlayStation 4 et Xbox One. L’intention n’était pas de compromettre l’expérience de jeu à tout moment et d’offrir la même expérience au nouveau public qui s’approche du titre. grâce à cette version qui a été appréciée sur le reste des plateformes où elle est disponible.

L’adaptation de Jurassic World Evolution à la Nintendo Switch a été un grand défi pour Frontier, étant le premier titre qu’ils apportent au système, et Ils sont allés travailler sur cette version dès qu’ils ont terminé la dernière extension de contenu téléchargeable qu’ils ont lancée sur le reste des systèmes.. De plus, le jeu ne reste pas dans un port à utiliser. En plus d’inclure tout le contenu téléchargeable, l’occasion a également été utilisée pour inclure l’utilisation de la vibration HD. Enfin, nous vous demandons le prix de départ du titre, 59,99 €, plein tarif du triple A.

Que pensez-vous de l’arrivée de Jurassic World Evolution sur Nintendo Switch? Auriez-vous aimé que nous demandions autre chose à Rich Newbold dans les minutes où nous avons pu discuter avec lui? Comme toujours, n’oubliez pas de nous laisser vos impressions dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. À plus!

Source: Frontier Showcase et Frontier NdP

