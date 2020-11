Après quelques semaines sur Steam, les aventures d’Aloy se sont propagées sur la plateforme CD Projekt RED.

Aloy continuera à faire ressortir l’arc dans de nouveaux systèmes. Après le lancement d’Horizon Zero Dawn Complete Edition sur Steam en août dernier, le jeu développé par Guerrilla Studio prévoit son atterrissage en GOG, la plateforme numérique appartenant à CD Projekt RED, où il sera disponible à partir du 24 novembre, comme annoncé par la société polonaise sur son site officiel.

La Horizon Zero Dawn édition complète Comprend l’extension The Frozen Wilds, ainsi que des add-ons cosmétiques pour Aloy et un livre d’art numérique. La version GOG comprendra également ses propres fonctionnalités, telles que ses propres réalisations pour la plate-forme ou la possibilité de sauvegarder des jeux via le cloud.

Horizon est arrivé sur Steam en août et se développe maintenant avec sa première sur GOGSorti en 2017, Horizon Zero Dawn a été conçu comme un jeu exclusif pour PS4 et a pu vendre plus de 10 millions d’exemplaires dans ses deux premières années de vie. Avec l’arrivée du jeu sur Steam, la licence avait pour but de rapprocher plus de gens, ce qu’ils feront à nouveau en atteignant GOG, pour les utilisateurs les plus fidèles de cette plateforme.

Bien qu’il n’ait pas eu la première souhaitée sur Steam, puisque Guerrilla a dû travailler sur diverses mises à jour pour résoudre certains problèmes de performances. Quelque chose qui ne devrait pas être répété dans GOG. La saga se poursuivra bientôt avec Horizon Forbidden West, une suite qui devrait arriver PS5 et PS4 tout au long de 2021.

