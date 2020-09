Mise à jour: Roller Coaster Tycoon 3: Complete Edition arrive sur Nintendo Switch le 24 septembre 2020

Enfin, les rumeurs se sont avérées vraies, depuis Roller Coaster Tycoon 3: édition complète est une réalité et viendra à Nintendo Commutateur, déjà PC le prochain 24 septembre 2020. Ainsi, cette version plus que complète contiendra le contenu des deux mises à jour initialement publiées (Soaked et Wild), nous aurons ainsi accès à une dizaine de scénarios, plus de 300 montagnes russes et attractions uniques, 500 objets de décoration, 60 boutiques et services et 20 animaux qu’il faut élever et soigner. De plus, ce n’est pas tout, comme la version Nintendo Switch nouvelles commandes intuitives cela aidera les joueurs, alors que la version PC a été adaptée pour les moniteurs à écran large et pour atteindre 1080p. Prêt à renverser les visiteurs de votre parc en construisant des montagnes russes qui les mèneront à la ruine? Ou préférez-vous jouer la sécurité et leur offrir une expérience totalement non fatale?

Le genre de construction et de gestion de parcs d’attractions est présent dans le monde des jeux vidéo depuis quelques années (sinon beaucoup), et ces dernières années, nous avons également reçu le titre étrange. Cependant, le plus connu de nous tous qui avons passé des heures et des heures à construire nos parcs à thème idéaux est Roller Coaster Tycoon 3, qui viendrait maintenant à Nintendo Commutateur avec une Définitive Édition, comme l’a souligné un Nouveau filtration. Pensez-vous qu’il est vrai que nous verrons ce jeu en mode portable pour jouer quand on veut, où on veut et comme on veut?

Roller Coaster Tycoon 3: Definitive Edition arrive sur Nintendo Switch dans un moment

Roller Coaster Tycoon 3 est arrivé sur PC en 2004, il a donc plu un peu depuis, et a donc présenté deux extensions, « Soaked » et « Wild », qui ont respectivement ajouté des éléments aquatiques et des options animales. Cependant, ce n’est pas le moment de parler de PC, mais de Nintendo Switch et de son eShop, puisqu’une nouvelle mise à jour aurait introduit des lignes de code très particulières, dans lesquelles il est indiqué qu’une édition définitive de ce jeu, publiée by Frontier (la société qui était en charge de son développement initial) serait déjà sur les serveurs Nintendo. Bien que ce soit le cas pour d’autres jeux tels que Fortnite et Paladins, nous ne savons pas dans quelle mesure cela sera vrai, mais si c’est le cas, plus d’un joueur sera agréablement surpris.

Par conséquent, nous ne pouvons qu’attendre de voir si enfin Roller Coaster Tycon 3: Definitive Edition est une réalité. Et vous, auriez-vous une copie de ce jeu de construction et de gestion de parc d’attractions plus que classique qui a des possibilités infinies et un grand nombre de constructions?

