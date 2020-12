Microsoft annonce la date de sortie du nouveau contenu.

Les fans de la Jeux de stratégie et la saga Age of Empires pourrait marquer un nouveau jour dans le calendrier, car Microsoft a annoncé la date de sortie de “Seigneurs de l’ouest“, la première extension officielle pour Age of Empires II: Definitive Edition. Le nouveau contenu, qui ajoutera de nouvelles réalisations, est maintenant disponible Reserver et est disponible sur Steam et sur le Windows Store.

Vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour profiter du nouveau contenu, qui sortira le 26 janvier 2021. Cette première extension officielle présente le jeu deux nouvelles civilisations et trois nouvelles campagnes, qui sera complètement plié. En ce qui concerne les réalisations, ce DLC ajoutera seize nouveaux, les joueurs auront donc de nouveaux défis à relever.

Quant aux deux nouvelles civilisations, arrivera dans Age of Empires II: Definitive Edition le Bourguignons et les Siciliens. Bien sûr, chacun d’entre eux aura ses bonus, ses unités et technologies uniques. De plus, les Siciliens ont un bâtiment spécial. Par contre, les nouvelles campagnes auront des voix et elles sont: “Edward Longshanks” (on joue comme Anglais), “Les Grands Ducs de l’Ouest” (nous jouons comme Bourguignons) et “Los Hautevilles” (on joue comme Siciliens).

Age of Empires II: Definitive Edition est le remasterisation de Age of Empires II: The Age of Kings et a ramené l’un des meilleur RTS Histoire. En plus de ce contenu qui arrivera dans un peu plus d’un mois, rappelons que le titre de stratégie (qui est disponible sur Xbox Game Pass) a introduit un mode battle-royale dans le multijoueur du jeu.

