Comme vous le savez, hier était le 25e anniversaire de LEGO. Bien que ce produit soit principalement retenu pour tous ses ensembles de collection, il ne faut pas oublier qu’il a également eu une grande part de jeux vidéo. De cette manière, il a été révélé que La franchise LEGO est la propriété tierce la plus réussie sur les consoles Nintendo.

De sa première apparition sur le N64 aux versions les plus récentes du Switch. LEGO a fait partie des dernières consoles Big N, et les gens ont réalisé. Selon Matt Piscatella, membre du NPD Group, l’organisation qui collecte des informations relatives aux ventes dans l’industrie du jeu vidéo, LEGO est la franchise tierce la plus populaire sur les consoles Nintendo aux États-Unis.

Quelques faits amusants sur le jeu LEGO US, de The NPD Group:

– LEGO est la 9e plus grande franchise VG de l’histoire (ventes en dollars)

– Les 3 jeux les plus vendus: LEGO Star Wars: The Complete Saga, LEGO Batman et LEGO Star Wars II

– LEGO est la franchise tierce la plus vendue sur les plateformes Nintendo https://t.co/3Zt3MYNp48 – Mat Piscatella (@MatPiscatella) 2 décembre 2020

De même, il a été révélé que LEGO est la neuvième plus grande franchise de jeux vidéo de l’histoire, du moins en parlant du côté monétaire. De même, LEGO Star Wars: The Complete Saga, LEGO Batman et LEGO Star Wars II sont les versions les plus réussies à ce jour.

Bien que pour le moment nous ne connaissions qu’un jeu LEGO en développement, d’autres livraisons sont probablement déjà en production. Sur des sujets connexes, nous verrons plus d’ensembles LEGO Super Mario au début de l’année prochaine. De la même manière, vous pouvez consulter ici la nouvelle bande-annonce de The LEGO Star Wars Holiday Special.

Via: Matt Piscatella

