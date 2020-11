Larry Laffer revient à ses anciennes habitudes Combinaison de loisirs Larry – Wet Dreams Dry Twice, la suite tant attendue de Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry, que nous avons eu l’occasion de revoir il y a un an. Après son succès sur PC, ce nouvel épisode de la saga amusante et épicée à venir sur consoles au printemps 2021, annonçant aussi l’arrivée du jeu au format physique de Koch Media, le distributeur allemand qui nous a permis d’avoir de nombreux titres physiques en Europe.

Une nouvelle combinaison de loisirs Larry Adventure

Lancé en 1987, Leisure Suit Larry est une célèbre saga de jeux d’aventure développée par Sierra Online, dont l’objectif principal était de se lier avec autant de femmes et de coucher avec elles, bien que juste avant qu’un événement hilarant se soit produit qui a contrarié nos plans. . Avec un grand sens de l’humour et avec l’impudence qui accompagne la saga, Wet Dreams Don’t Dry est venu à nous, ce qui a rapproché le protagoniste rugueux d’un monde plus actuel qu’il pouvait à peine comprendre, transférant un flirt mi-long. des années 90 au XXIe siècle.

À cette occasion, le prochain épisode continue les aventures de notre minable Casanova, explorant l’archipel de Kalaua’a avec toutes ses îles mystérieuses et magnifiques, ainsi que plus de 40 nouveaux et anciens compagnons Wet Dreams Don’t Dry qui peuvent nous mettre dans une autre situation compliquée. Avec une belle esthétique où les scénarios sont peints à la main, nous devons aider Larry à résoudre différentes énigmes et énigmes qui l’aident à atteindre son objectif et à atteindre une fin heureuse.

Prêt à vous lancer dans cette nouvelle aventure? Pouvez-vous aider un flirt en lambeaux et dépassé à atteindre son objectif? Eh bien, n’hésitez pas, au printemps 2021, nous pourrons jouer à ce jeu amusant sur notre Nintendo Switch.

Source: communiqué de presse

