Après quelques semaines, l’offre de Ninja, Mr. Beast, Aim Lab et G2 Esports était la plus élevée de l’initiative Mediatonic.

Il y a quelques semaines, nous avons signalé qu’après que de nombreuses marques se soient tournées vers les réseaux sociaux pour exprimer leur intérêt à avoir leur propre peau Les gars de l’automne, Le titre de Médiatonique a proposé une vente aux enchères de charité, de sorte que celui qui a fait le don le plus élevé à l’association Effets spéciaux aurait le droit de placez votre marque dans le jeu.

Après plusieurs jours d’enchères féroces des parties intéressées, il semblait que celui qui remporterait l’enchère était Chaîne FGTEEV avec un don de 510 mille dollars, même si l’histoire a changé moins de 30 minutes après la fin de la campagne. Une dernière offre d’équipe par pièce Ninja, M. Bête, G2 Esports et Laboratoire de visée a réussi à mettre sur la table un million de dollars pour gagner l’enchère.

Bien qu’il n’ait jamais été établi dans les règles de la vente aux enchères caritative si vous pouviez ou non faire équipe pour le don, ici le plus important est que dans les dernières minutes de la campagne les fonds reçus par Special Effect ont doublé, une organisation basée dans le Royaume-Uni qui cherche à offrir des jeux vidéo aux joueurs handicapés.

Mediatonic a confirmé que introduira 4 skins thématiques dans le jeu à l’image de ceux qui se sont associés pour offrir le don d’un million de dollars à Special Effect et que leurs artistes contacteront les gagnants pour analyser quelles sont les meilleures propositions.

Fall Guys est sans aucun doute le phénomène le plus remarquable de l’été dans l’industrie du jeu vidéo, devenant le titre le plus téléchargé de l’histoire pour PS Plus et conquérant les conversations sur les réseaux sociaux. Le jeu se prépare à recevoir bientôt sa deuxième saison et a déjà offert quelques détails à ce sujet à la Gamescom 2020.

