Peu importe ce qui se passe et à quel point l’industrie du jeu vidéo change, DOOM sera toujours là parce que nous savons tous qu’il est éternel. Il y a quelques mois, Bethesda a célébré l’une de ses franchises vedettes avec la relance des tranches originales, DOOM et DOOM II sur les consoles actuelles, les mettant à égalité avec la situation actuelle de ces jeux sur PC et une mise à jour récente a apporté des choses intéressantes.

Étonnamment, Bethesda a publié une mise à jour pour toutes les versions de DOOM et DOOM II sur PC et consoles et initialement le jeu a reçu un support grand écran sur l’ordinateur, avec lequel il sera affiché en 16: 9 de manière native sans déformer le textures. Pour rendre cela possible, la vision des scénarios a été élargie à la fois verticalement et horizontalement, en plus d’adapter les menus et toutes sortes de textes qui apparaissent à l’écran.

D’autre part, en plus des corrections de bogues traditionnelles et des améliorations de l’expérience utilisateur, la mise à jour a apporté une agréable surprise aux joueurs de DOOM et DOOM II sur PS4, Xbox One et Switch car ils peuvent désormais profiter du mode Gyro Aim sur leur commandes, déplaçant ainsi la portée vers la gauche ou la droite en déplaçant la commande dans ces directions et non avec le stick analogique. De même, ce mode est également disponible pour les PC utilisant un DualShock 4.

