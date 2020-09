Un ensemble LEGO fabriqué par des fans basé sur Traversée d’animauxLa boutique ‘s Nook’s Cranny est officiellement examinée par la société dans le cadre de sa campagne LEGO Ideas.

Comme vous le savez peut-être, le site Web de LEGO Ideas permet aux fans de soumettre leurs propres créations pour approbation. Si un design obtient 10 000 votes de la communauté, il est automatiquement proposé pour examen par LEGO et peut finir par être un vrai produit trouvé sur les tablettes des magasins – le concepteur peut également bénéficier de 1% des redevances.

Design The Nook’s Cranny, inspiré de l’apparence du magasin Animal Crossing: Nouveaux horizons sur Switch, est l’une des 35 idées qui ont été examinées. L’intérieur et l’extérieur sont entièrement équipés, et il y a même une figurine de villageois arborant le t-shirt classique «numéro 1».

« En tant que fan d’Animal Crossing, j’ai voulu créer une version du jeu », déclare le créateur du design, Micro_Model_Maker. «J’ai vu beaucoup de maisons construites dans le jeu, alors j’ai décidé de faire Nook’s Cranny pour faire bouger un peu les choses. La construction comporte un intérieur; j’ai essayé de le rapprocher le plus possible du jeu, mais en raison de la taille I ont dû déplacer certaines choses, mais je crois que cela capture l’esprit ».

Le créateur souhaite également inclure Timmy et Tommy Minifigures, mais n’a pas les pièces nécessaires. Ils disent que de nouveaux moules pourraient être nécessaires pour y parvenir.

En fait, de nombreuses conceptions de jeux vidéo sont proposées cette année grâce à LEGO Ideas. Il y a quelques mois, des sets basés sur The Legend of Zelda, Sonic et Untitled Goose Game ont également réussi le test et sont actuellement en cours de révision.

Nous serions ravis de les voir arriver sur le marché, mais il est important de se rappeler qu’atteindre ce stade ne garantit pas le succès. LEGO et Nintendo ont peut-être une très bonne relation ces jours-ci, mais des ensembles comme celui-ci devraient également être approuvés par le Big N.

Souhaitez-vous en prendre un si vous en aviez l’occasion? Faites le nous savoir dans les commentaires.