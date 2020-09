Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Pratiquement la plupart des pièces sont en place pour lancer une nouvelle compétition pour le marché des consoles et dans les dernières heures, l’équilibre a été incliné vers le côté Xbox après la révélation du prix et de la date de lancement de la Xbox Series X, en plus de faire de même avec la Xbox Series S. Le mouvement de la division des jeux de Microsoft a déjà commencé à avoir un impact et une entreprise a dévoilé ses prévisions de ventes actualisées pour cette nouvelle génération.

Au cas où vous l’auriez manqué: ce sera le prix de la Xbox Series S et de la Xbox Series X au Mexique

La société d’analyse de marché Ampere Analysis, par l’intermédiaire de Piers Harding-Rolls, a souligné les annonces récemment faites par Microsoft concernant son environnement de jeu selon lesquelles à partir du 10 novembre, une nouvelle étape commencera avec la Xbox Series S et la Xbox Series. X. Dans un premier temps, l’analyste a souligné que Microsoft «tire tous les canons» avec une stratégie agressive pour conquérir le marché des consoles, notamment avec le lancement d’une option accessible comme la Xbox Series S et la combinaison avec le service Xbox. Game Pass Ultimate, qui a été rejoint par EA Play.

De même, Piers Harding-Rolls a estimé que la Xbox saisit correctement le moment et est actuellement mieux positionnée pour rivaliser avec PlayStation contrairement à ce qui s’est passé avec Xbox One et PS4. En ce sens, l’analyste a mentionné que bien que le centre de la stratégie de la Xbox soit dans ses services et qu’elle intégrera également la technologie cloud avec Project xCloud, il est nécessaire que son activité console soit solide pour les 5 prochaines années: » L’activité de la console est une question de timing. Une fois établie, il est difficile de se séparer. En tant que tel, il est logique que le lancement soit grand. Gardez à l’esprit que même si on parle beaucoup de jeux en nuage et sur la façon d’atteindre plus d’audience, l’activité Xbox et ses services associés seront la pierre angulaire de la division des jeux de Microsoft pour les 5 prochaines années. Vous avez besoin d’une solide entreprise de console pour vous donner une base pour développer de nouvelles. marchés et publics « .

Cela dit, Piers Harding-Rolls a partagé les prévisions de ventes mises à jour pour PS5 et Xbox Series, qui incluent les modèles X et S ensemble, ce qui continue de donner le dessus à la console Sony mais reflète déjà une augmentation des attentes du marché. de la nouvelle génération de Microsoft.

Selon les prévisions d’Ampere Analysis, la première confrontation entre PS5 et Xbox Series laisserait la console de Sony avec 5 millions d’unités vendues, tandis que celle de Microsoft en ajouterait 3,9 millions. Selon cette estimation, d’ici 2024, la PS5 aura vendu 67,3 millions de modèles et la Xbox Series 44,3.

