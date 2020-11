Dans les dernières heures, des informations privées avaient été publiées que nous ne contribuerons pas à diffuser car elles sont le résultat d’un chantage.

Mauvaise nouvelle pour Capcom. Il y a quelques semaines nous vous informions que l’entreprise avait été victime d’une attaque informatique sur ses serveurs, fait qui, dans un premier temps, ne visait pas les personnes âgées. Mais ce matin, Capcom a publié une nouvelle déclaration confirmant que l’étendue des dommages c’était beaucoup plus gros que prévu. Cela résulte de la fuite de informations sur l’entreprise privée dans de nombreux forums internet tout au long du week-end, des informations que nous ne contribuons pas à diffuser car elles sont le résultat de une extorsion.

Certaines informations personnelles conservées par le groupe ont été compromises CapcomDans le nouveau document, la société japonaise confirme que attaque de ransomware a réussi à obtenir des informations privées de l’entreprise, ainsi que des données personnelles des employés et, éventuellement, des informations personnelles des partenaires et des utilisateurs. Bien sûr, ils soulignent que les données de la carte de crédit n’ont pas été consultées. “Capcom Co., Ltd. annonce avoir été victime d’une attaque de ransomware personnalisée[…] et a vérifié que certaines informations personnelles conservées par le groupe a été compromis“.

“En outre, la société affirme également la possibilité qu’elle se soit engagée données personnelles et informations sur l’entreprise supplémentaires dans cette attaque », commente Capcom, qui s’assure que les développements et les opérations de l’entreprise continuer normalement après l’attaque. “Capcom présente ses plus sincères excuses pour les complications ou les craintes que cela pourrait clients potentiellement concernés, ainsi que ses actionnaires “.

Monster Hunter World, l’un des hits Capcom de cette génération

Capcom confirme l’accès aux données privées des projets et des employésCeci, comme nous l’avons mentionné précédemment, vient à la suite de certains des fuites se sont produites au cours du week-end, avec des détails privés sur les projets et les développements internes de l’entreprise pour les prochains exercices. Mais, revenons à la déclaration, Capcom confirme l’accès aux données personnelles de 5 anciens salariés et 4 salariés actuels de l’entreprise, ainsi qu’aux données de ventes et informations financières.

Ils soulignent également que, potentiellement, le données personnelles jusqu’à 350000 comptes, entre clients (utilisateurs), salariés et entreprises associées, ainsi que des données sur projets et développements, ce qui semble donner une certaine validité aux fuites produites ces derniers jours. Voici les données potentiellement vulnérables, telles que publiées par Capcom:

Données potentiellement vulnérables

Données personnelles des utilisateurs et partenaires: jusqu’à 350000 éléments

Japon: Données du bureau de support des jeux vidéo (environ 134 000 éléments) – Noms, adresses, numéros de téléphone, e-mails.

Amérique du Nord: Informations utilisateur Capcom Store (environ 14 000 articles) – Noms, dates de naissance, e-mails.

Amérique du Nord: données sur les membres du site Web eSports (environ 14 000 éléments) – Noms, dates de naissance, sexe.

Liste des actionnaires (environ 40 000 éléments) – Noms, adresses, numéros d’actionnaires, nombre d’actions en possession.

Anciens employés (environ 28 000 personnes, y compris les membres de la famille); Candidatures (environ 125000 personnes) – Noms, dates de naissance, adresses, numéros de téléphone, e-mails, photos, etc.

Employé et données personnelles associées

Information sur les ressources humaines (environ 14 000 personnes)

Informations d’entreprise confidentielles

Données de vente, informations sur les partenaires commerciaux, documents de vente, documents de développement, etc.

L’attaque n’a pas accédé aux données de la carte de créditEn cela, Capcom indique clairement qu’aucune des données compromises ne contient d’informations sur cartes de crédit. «Toutes les transactions en ligne sont gérées par un fournisseur externe», ajoutent-ils. Et, pour tous ceux qui sont préoccupés par la sécurité de leurs informations, qui auraient pu être affectés, la société a organisé plusieurs moyens de contact Pour les utilisateurs. En Amérique du Nord, ils recommandent de contacter leur page d’assistance, tandis que les utilisateurs d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie sont recommandés envoyer un e-mail à cette adresse: “feedback@capcom.com”.

Comme d’habitude, et comme nous l’avons déjà mentionné il y a quelques semaines, Nous vous recommandons d’activer la vérification en deux étapes dans tous vos comptes digitaux, et soyez très vigilant face à d’éventuelles attaques de phishing, même si vous ne pensez pas avoir été affecté pour l’incident. Nous suivrons de près l’évolution de cette situation dans les prochaines dates, coup dur pour Capcom après avoir annoncé des résultats financiers records au deuxième trimestre, et des chiffres de ventes millionnaires pour ses sagas.

