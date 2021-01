Le jeu Riot Games a rapporté les nouvelles qui arriveront bientôt.

Fans de Jeux anti-émeute Et les tireurs ont de la chance, car la société a annoncé des nouvelles intéressantes qui arriveront très bientôt à Valorant. Le jeu d’action de tir à la première personne est sorti l’année dernière et la société s’est engagée à continuer d’ajouter du contenu petit à petit. Maintenant, nous avons appris de nouvelles informations du Épisode 2 et le nouvel agent qui rejoint: Yoru.

L’épisode 2 de Valorant arrive prochainement en Europe 13 janvier et la grande surprise est l’inclusion d’un nouveau personnage, Yoru. C’est un japonais agressif et expert en tromperie, et il aime s’infiltrer furtivement. Pour que vous sachiez si vous êtes intéressé par le nouvel agent, nous vous laissons ci-dessous ses compétences, afin que vous sachiez en détail à quoi vous attendre.

C – Tromperie: Équipe un écho qui imite le son des pas lorsqu’il est activé. Tirez pour l’activer et envoyez-le vers l’avant. Active ou désactive le mode de déclenchement pour placer l’écho sur le site. Il utilise l’écho inactif pour l’envoyer.

E – Infiltration: Equipé pour préparer un lien de fractures. Tirez pour le lancer vers l’avant. Bascule le mode de prise de vue pour le placer sur place. Actif pour se téléporter à l’emplacement du lien.

Q – Angle mort: Équipez-vous pour arracher un fragment dimensionnel instable de la réalité. Tirez pour lancer le fragment, déclenchant un flash qui se charge à l’impact avec une surface solide.

X – Voyage interdimensionnel: Équipez un masque qui vous permet de voir entre les dimensions. Tirez pour entrer dans la dimension de Yoru. Les ennemis à l’extérieur ne pourront pas vous voir ni vous blesser.



“Nous voulions que Yoru soit un agent capable de générer de grands moments tout au long des jeux. Le genre de rounds où, si tout se passe bien, le joueur se sent comme le meilleur du monde. […] Nous avons été inspirés par l’archétype de un mauvais garçon rebelle, le genre de personne qui se réjouit de la haine “, a indiqué John Goscicki, chef de produit personnage.

De plus, les joueurs pourront acheter le Paquet de cendres, qui contiendra des conceptions spéciales d’armes différentes. Il y aura également un nouveau Pass de combat qui comprendra “12 skins d’armes, un skin d’arme de mêlée, des charmes d’arme, des cartes de joueur, des graffitis et des titres.” En plus de Valorant, Riot Games continue de développer LoL: Wild Rift et nous avons appris que ce jeu recevra deux champions par mois en 2021.

