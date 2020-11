Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 06/11/2020 10:09 am

Avec les deux extensions de Épée et bouclier Pokémon Sur le marché aujourd’hui, Pokémon Sword and Shield + Pokémon Expansion Pass est arrivé, un package qui comprend le jeu de base et le DLC. Maintenant, pour célébrer ce lancement, La société Pokémon a publié un chapitre spécial de l’anime Pokémon: Twilight Wings.

Cet anime est axé sur divers personnages et événements dans la région de Galar, d’une manière qu’il peut être considéré comme une continuation de générations. Maintenant, malgré le fait que dans le passé il avait été mentionné que cette série était terminée, hier, elle a été publiée un chapitre spécial consacré aux extensions Isle of Armor et The Crown Tundra. Malheureusement, seule la version japonaise est disponible pour le moment.

L’épisode porte le nom de The Gathering of Stars, et comme vous avez pu le voir, l’histoire présente Leon, le champion de la région de Galar, dans sa recherche de plusieurs entraîneurs pour faire partie d’un tournoi spécial, qui est présent dans le jeu grâce à l’extension de The Crown Tunda.

Sur des sujets connexes, il semble qu’une nouvelle application Pokémon sera disponible d’ici la fin de l’année. De même, Pokémon Go a généré plus d’un milliard de dollars jusqu’à présent en 2020.

Via: Pokémon

