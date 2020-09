On parle beaucoup de la façon dont les temps dans lesquels nous pourrions acheter une console avec seulement quelques milliers de pesetas ont changé, sans parler des jeux vidéo bien sûr. Il est vrai qu’avec l’inflation le prix des plateformes et bien sûr des jeux vidéo le coût a augmenté au fil des ans, mais y a-t-il vraiment une différence claire?

Xbox série x et la Xbox Series S arrivera ensuite dans les magasins 10 novembre au prix de 499 euros et 299 euros, respectivement. Sony, pour sa part, a fixé un prix de 499 et 399 euros le coût pour Playstation 5 et PlayStation 5 Digital Edition. Cela peut sembler vraiment cher si on le compare à la dernière génération, mais est-ce que quelqu’un se souvient du prix excessif de la PlayStation 3 à son lancement et de ces 599 euros?

Loin de parier sur un classement basé sur le prix de lancement des consoles Nintendo, Sony et Microsoft les plus populaires au moment de leur départ, une ventilation complète des coûts des machines dans les magasins a été faite en fonction de l’inflation. . Le résultat est pour le moins surprenant, car il est surprenant de constater à quel point les machines du calibre de la Xbox Series X, la plus puissante de la nouvelle génération, sont à la traîne des autres avec quelques années de retard.

Prix ​​des consoles PlayStation

PlayStation 2 | Sony

PlayStation (1995) – 428 euros / prix original – 299 euros

PlayStation 2 (2000) – 379 euros / prix original – 299 euros

PlayStation 3 (2006) – 541 euros / prix original – 599 euros

PlayStation 4 (2013) – 374 euros / prix original – 399 euros

PlayStation 5 (2020) – 499 euros

Prix ​​des consoles Nintendo

Nintendo 64 | Nintendo

NES (1985) – 262 euros / prix original – 129 euros

SNES (1991) – 319 euros / prix original – 199 euros

N64 (1996) – 277 euros / prix original – 199 euros

GameCube (2001) – 245 euros / prix original – 199 euros

Wii (2006) – 270 euros / prix original – 249 euros

Wii U 32 Go (2012) – 332 euros / prix original – 349 euros

Commutateur (2017) – 316 euros / prix original – 299 euros

Prix ​​des consoles Microsoft

Xbox 360 | Jeu Defcon

Xbox (2001) – 369 euros / prix original – 299 euros

Xbox 360 (2005) – 446 euros / prix original – 399 euros

Xbox One (2013) – 468 euros / prix original – 499 euros

Xbox Série X (2020) – 499 euros

Xbox Série S (2020) – 299 euros