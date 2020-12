CD Projekt RED mettra en œuvre les changements “dès que possible”, indique son compte officiel.

Les crises d’épilepsie ils constituent un problème très grave, avec des conséquences potentiellement graves pour ceux qui en souffrent. C’est pourquoi, lorsqu’une des journalistes qui ont pu analyser le jeu a subi une attaque dans une scène spécifique de Cyberpunk 2077, elle a décidé de proposer un guide en guise d’avertissement dans son environnement, pour les personnes qui souffrent de la même condition. Aussi, CD Projekt RED a écouté vos commentaires et promet de mettre en œuvre une solution au problème.

À travers les réseaux sociaux, le compte officiel Cyberpunk 2077 répond à l’article publié par Liana Ruppert sur Gameinformer avec le message suivant: “Merci d’avoir abordé ce sujet. Nous travaillons actuellement sur l’ajout un avertissement individuel dans le jeu, au-delà de ce qui existe dans le CLUF [acuerdo de licencia con el usuario final]. À propos de solution plus permanente, l’équipe de développeurs explore cela en ce moment et va l’implémenter Dès que possible“.

CDPR travaille sur une solution permanente au problèmeTandis que le contrat d’utilisation, comme dans la plupart des jeux, il contenait un avertissement concernant d’éventuelles crises d’épilepsie, l’article de Ruppert prouve que cet avertissement pourrait être plus précis. Ceci en raison de la présence de certains scènes concrètes dans le jeu qui, par hasard, montrent les mêmes modèles de lumière utilisés en médecine pour provoquer des crises d’épilepsie contrôlées. C’était un simple avertissement pour la santé des autres comme elle, mais cela n’a pas empêché des actes regrettables dans lesquels certaines personnes ont envoyé des vidéos camouflées avec des lumières clignotantes à cet écrivain, dans le but de lui causer des dommages physiques.

Certains faits vraiment méprisables, qui ont tout notre rejet. Dans tous les cas, et revenons au jeu lui-même, nous vous rappelons que Cyberpunk 2077 sera disponible 10 décembre, et qu’hier un long trailer de lancement du jeu a été publié en vue de son arrivée. Si vous souhaitez découvrir tout ce qui vous attend dans Night City, n’hésitez pas et jetez un œil à notre analyse de Cyberpunk 2077.

