Il est incontestable d’affirmer que Hyrule Warriors: Age of Cataclysm est l’une des annonces du moment. Une bombe informative sur laquelle nous continuons d’apprendre de nouveaux détails chaque jour. Si il y a quelques heures à peine nous vous apportions de nouvelles images et divers détails sur son pré-achat et son poids (numérique), nous vous dévoilons maintenant la date de son premier gameplay ainsi qu’un premier regard sur l’une de ses éditions collector.

Et c’est que Koei Tecmo a annoncé quelle sera l’édition spéciale de Hyrule Warriors: Age of Calamity en territoire du nippon. Une édition qui, sous la forme de «Coffre au trésor«, Comprendra le jeu, une plaque acrylique avec des illustrations, une couverture en forme de parachute ascensionnel et une amulette en métal. Cette version peut déjà être réservée, à partir d’aujourd’hui, sur divers sites Web au prix de 16 720 yens. Et attention, l’actualité ne s’arrête pas là … puisqu’il vient d’être confirmé que lors de la Tokyo Game Show (TGS) cette année montrera le premier gameplay du titre en question. Pendant l’événement, nous apprendrons à notre tour de nouveaux détails sur ce nouvel épisode tant attendu de la saga Hyrule Warriors avec une présentation des personnages inclus, à laquelle assisteront le réalisateur (Ryouta Matsushita) et les producteurs du jeu (Yosuke Hayashi et Masaki Furusawa).

Envisagez-vous d’importer pour obtenir cette édition collector et vous attendez avec impatience son premier gameplay? Nous vous rappelons que le TGS 2020 Online aura lieu le 26 septembre entre 14h00 et 14h50 (heure espagnole).

Voir également

Source 1

Source 2

en relation