Les 10 jeux vidéo les moins bien notés de la décennie dans Metacritic

Rambo: The Game et Alone in the Dark: Illumination sont quelques-uns des jeux avec cet honneur douteux.

Chaque fois qu’il est accompli un de chaqueIl est temps de faire le bilan de tout ce que nous avons vécu au cours des dix dernières années. Et dans les jeux vidéo, nous ne récompensons pas seulement les meilleurs; on se souvient aussi du pire. Les développeurs ne doivent pas être trop amusés, mais il est clair que tous les titres sont sujets à essai à la fois des joueurs et de la presse spécialisée.

The Quiet Man est de justesse hors de la listeComme nous l’avons déjà dit au revoir à l’année 2020, nous avons jeté un coup d’œil sur Metacritic, le portail qui recueille les critiques de tous les jeux vidéo avec l’intention de refléter la note moyenne de chacun d’eux à lister les 10 jeux vidéo les moins bien notés de la décennie. Parmi eux, certains sont connus sous le nom d’Afro Samurai 2: Revenge of Kuma, une suite décevante qui ne dépassait pas 21 en moyenne, ou des titres comme le terrible Rambo The Game, dont l’analyse nous fait ressortir certaines de ses grandes lacunes.

Fête de famille: 30 grands jeux Obstacle Arcade.

“Son contrôle désastreux, son approche ennuyeuse et ses scènes d’action insupportables vont réveiller dans le rire ou la colère du joueur selon sa façon de s’intégrer, ayant investi 30 euros dans de telles absurdités”, a commenté Alvaro Castellano à propos de ce jeu vidéo de Action basée sur le personnage joué par Sylvester Stallone.

Certains d’entre vous ont sûrement pensé à l’infâme The Quiet Man, qui n’apparaît pas sur la liste depuis très peu, puisque son score moyen sur PS4 est de 24, contre 40 sur PC. Dans 3DJuegos, nous avons fini par le définir comme “un désastre complet” en raison de sa mauvaise mécanique de jeu et de son histoire rien de flashy.

Pos.JeuPlateformesRemarque1Family Party: 30 Grands Jeux Obstacle ArcadeWii U112Ride to Hell: RetributionPC163Vroom in the Night SkySwitch174Double Dragon II: Wander of the DragonsX360175Alone in the Dark: IlluminationPC196Infestation: Survivor Stories (The War Z) PC207Afro One Samurai2 Revenge218Fut DestructionPC239Fast & Furious: Showdown3602210Rambo: Le jeu vidéoPS323

