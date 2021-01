Une nouvelle année a commencé! 2021 s’accompagne de nombreux défis à relever et bien sûr, de nombreuses illusions, surtout si nous parlons de jeux vidéo, car l’industrie ne s’arrête tout simplement pas et dans les 12 prochains mois, il semble qu’elle continuera à nous surprendre. Nous savons bien qu’en termes de dates de sortie, tout peut arriver, cependant, nous avons déjà une carte quelque peu dessinée qui nous permet de voir plus ou moins ce qui nous attend. La bonne nouvelle est que les choses ont l’air vraiment bien et cette année sera sûrement au cours de laquelle la PS5, comme la nouvelle Xbox, commencera à décoller. Sans plus tarder, voici la liste des jeux de 2021 que pour nous, vous devez avoir très présent sur votre radar.

Resident Evil: Village

Parler toujours d’un nouvel épisode de la ligne principale de Resident Evil est très important, surtout après le grand succès à tous égards qui s’est avéré être le septième jeu numérique. Désormais, pour ce huitième titre, Capcom a décidé de partir en l’appelant simplement Resident Evil: Village, qui, depuis sa première diffusion il y a quelques mois, nous a laissé captivés et désireux d’en savoir plus, car c’est indéniable. La saveur intéressante qu’il présente et qui nous rappelle beaucoup l’ambiance Resident Evil 4. Le jeu n’a pas encore de date d’arrivée exacte, mais nous savons qu’il cherchera à sortir ce 2021 sur PC, PS5 et Xbox Series X | S.

Horizon: Ouest interdit

Sans aucun doute, nous pourrions dire que Guerrilla Games a définitivement obtenu son diplôme quand il y a quatre ans, il nous a captivés avec Horizon: Zero Dawn, une nouvelle IP qui a impressionné les habitants et les étrangers avec ses niveaux de production extrêmement élevés et bien sûr, un gameplay qui en a créé beaucoup de nouveaux. paramètres de ce que nous appelons les jeux modernes du monde ouvert. Étonnamment, il a été confirmé que ce jeu, en plus d’arriver sur PS5, aura également une version PS4. Pour le moment, nous ne savons toujours pas exactement quel jour nous y jouerons, mais on estime que sa première aura lieu entre les troisième et quatrième trimestres de cette année.

L’héritage de Poudlard

La franchise Harry Potter, en particulier dans le monde des jeux vidéo, continue d’avoir un avenir incertain. Le mauvais pas qui a été franchi dans le cinéma ces derniers temps avec la nouvelle saga, a sûrement amené ceux qui en sont responsables à douter à plusieurs reprises de la voie à suivre. Malgré tout cela, nous savons déjà que les gens d’Avalanche avec Warner Bros., travaillent sur un titre original du monde de JK Rowling sous le nom de Hogwarts Legacy, qui, en tant que RPG, semble sans aucun doute prometteur. Pour le moment, nous savons seulement qu’il arrivera à un moment donné cette année à la fois sur PC et sur les consoles des générations passées et actuelles.

Deathloop

Arkane Studios est synonyme de grande qualité. Son travail avec la série Dishonored et bien sûr, avec le plus récent Prey, nous fait ressentir une énorme excitation pour tout ce qu’ils peuvent faire de nouveau. Depuis près de deux ans maintenant, nous connaissons Deathloop, un projet de ce studio talentueux qui ne pourrait vraiment pas être mieux. Ce qui est intéressant ici, c’est que bien qu’il fasse partie de Bethesda, une société qui a été récemment achetée par Microsoft, ce jeu sera une exclusivité temporaire de la PS5, une question qui attire beaucoup l’attention. On s’attend à ce que le jeu arrive le 21 mai sur la console Sony et provisoirement, également avec une version pour PC.

Ghostwire: Tokyo

Tango Gameworks est le studio que Shinji Mikami, père de Resident Evil, a fondé après son passage chez Capcom et Platinum Games. La société a été reprise par Bethesda et après les deux excellents opus de The Evil Within, elle se prépare pour son premier projet totalement axé sur la nouvelle génération de consoles. Contrairement à ce que beaucoup attendaient, ce jeu ne va pas pour la terreur, il pariera plutôt sur l’action à la première personne avec des idées qui semblent vraiment folles. Ghostwire: Tokyo sortira dans le courant de 2021 en exclusivité PS5 et avec une version PC.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Insomniac Games est devenu le nouveau joyau de Sony. Après avoir été impressionnés par ce qu’était Spider-Man de Marvel en 2018, la société a finalement décidé d’absorber définitivement ce studio talentueux qui, comme nous le savons tous, travaille sur un nouvel épisode de la série pour lequel en réalité, tous les nous nous sommes rencontrés. Ratchet & Clank: Rift Apart arrivera comme une exclusivité totale de la PS5 en raison de la façon dont elle profitera des fonctionnalités de la nouvelle console. Pour le moment, nous ne connaissons toujours pas son jour de sortie exact, mais il devrait être publié plus tard au deuxième trimestre de cette année.

Le moyen

Après que nous nous attendions tous à ce que ce soit la seule console majeure exclusive à faire ses débuts sur la Xbox Series X | S, The Medium a dû retarder certains problèmes de son développement. La vérité est que la proposition de Bloober Team semble sensationnellement bonne, ceci en raison de la façon dont elle semble, ils présenteront une nouvelle vision des jeux d’horreur. Il présentera même de la musique d’Akira Yamaoka, un compositeur célèbre pour son travail avec Silent Hill. La bonne chose est que l’attente pour ce jeu, qui d’ailleurs arrivera également sur PC, sera très courte, car sa sortie est prévue le 21 janvier.

Monster Hunter Rise

Ils étaient déjà en retard. Depuis que Monster Hunter World est devenu un phénomène il y a quelques années, Capcom devait profiter de l’inertie de la série dans cette partie du monde pour lancer un tout nouvel opus pour la Nintendo Switch. Maintenant, nous savons que ce jeu s’appellera Monster Hunter Rise et oui, il a l’air plus qu’incroyable. La bonne nouvelle est que nous savons déjà beaucoup de choses sur le titre, y compris sa date de sortie, qui sera donnée le 26 mars en exclusivité totale sur la console Nintendo, qui d’ailleurs, ne quitte tout simplement pas vendre.

Bravely Default II

Si vous êtes l’un des amateurs de RPG, en particulier ceux qui sont faits pour transporter un ordinateur portable, nous sommes sûrs que le nom Bravely Default signifie beaucoup pour vous. Après deux merveilleux versements sur la 3DS, Bravely Default II fera ses débuts en exclusivité complète sur la Nintendo Switch, ceci bien sûr, sous la direction de Square Enix et de toute l’équipe qui a été en charge de cette série. Son arrivée est prévue pour le 26 mars, un jour que bien sûr, nous avons déjà plus que réservé dans nos calendriers. En passant, il est possible de télécharger une démo du jeu actuellement gratuitement.

Shin Megami Tensei V

Après des tonnes de variations et de spin-offs, Atlus est enfin prêt à sortir une nouvelle tranche numérique de sa série RPG à succès. Shin Megami Tensei V a été annoncé de manière surprenante il y a quelques mois, confirmant ce que beaucoup d’entre nous avaient déjà anticipé: la saga restera exclusive aux consoles Nintendo. Oui, après que son quatrième opus ne soit pas sorti de la 3DS, ce cinquième titre n’arrivera pour l’instant que sur Nintendo Switch. Nous ne savons toujours pas le jour exact où cela se produira, mais il a déjà été confirmé que cela se produira en 2021. Ce sera sans aucun doute un jour très important pour le rôle japonais.

Axiom Verge 2

Notre liste des jeux que nous attendons le plus de cette 2021 ne pourrait tout simplement pas être complète sans la représentation d’un jeu indépendant. Après être devenu célèbre avec ce qui était le premier Axiom Verge il y a quelques années, Thomas Happ est de retour avec Axiom Verge 2, un jeu qui serait censé sortir en 2020, mais pour des raisons inconnues, il a dû être retardé pour certains Point 2021. Pour l’instant, nous savons que le jeu sera lancé sur le Switch, mais rien n’a été dit sur les autres plates-formes. Nous espérons simplement qu’il est aussi bon que son prédécesseur.

Prime

Halo: Infini

Sans aucun doute, l’un des plus grands drames de 2020. Après que Microsoft a finalement montré le gameplay direct de la prochaine aventure Master Chief, il y a eu une réaction très négative de la communauté, en particulier à cause de l’apparence du jeu. jeu dans la partie graphique. Ce problème, qui a sûrement ajouté à de nombreuses complications internes, a provoqué la promesse d’avoir Halo Infinite pour sortir notre nouvelle Xbox, n’a pas pu être tenue. Le fait est que le jeu ne semble même pas proche, car selon les dernières informations données, il sera lancé à un moment donné à la fin de cette 2021. Nous continuerons à nous ronger les ongles pour pouvoir jouer au nouveau Halo.