Les 13 jeux vidéo avec les meilleurs graphismes de 2020

The Last of Us 2, Assassin’s Creed Valhalla et Resident Evil 3 sont parmi les jeux les plus importants.

Les jeux vidéo évoluent constamment cherche à nous offrir de nouvelles possibilités, et l’un des éléments qui s’améliore chaque année est la section visuelle. Certains se vantent de l’art, tandis que d’autres essaient également de nous surprendre montrant le diagramme musculaire. L’industrie ne se reposera pas tant qu’elle n’aura pas atteint le photo-réalisme dont rêvent de nombreux joueurs, et pour l’instant elle se porte très bien.

2020 a été une année spéciale pour tous les joueurs; les nouvelles consoles sont arrivées et nous disons au revoir à une génération de sept. Comme on dit, nous sommes au moment idéal pour rendre des comptes et rechercher les dégustations les plus remarquables de la catégorie, alors nous nous concentrons aujourd’hui sur l’examen de les meilleurs jeux vidéo graphiques de 2020. Parmi eux, des colosses comme The Last of Us: Part 2 ou Assassin’s Creed Valhalla.

Le dernier d’entre nous: partie 2 Peu de débats existent sur les graphismes de la suite tant attendue de Naughty Dog: c’est l’un des jeux vidéo les plus spectaculaires que nous ayons jamais vu. Non seulement pour son apparence visuelle; aussi à cause de son obsession pour les petits détails.

Cyberpunk 2077 Si l’on laisse un instant la controverse – bugs et versions console -, la réalité est que Cyberpunk 2077 est un véritable scandale avec les réglages élevés sur PC. Night City est l’une des cartes les plus denses et les mieux conçues dont nous puissions nous souvenir.

DOOM Eternal Tuer des démons n’a jamais été aussi spectaculaire. Et, comme son prédécesseur en 2016, ce nouvel opus présente des graphismes impressionnants. De plus, l’affichage technique mérite tous les éloges grâce à sa fluidité.

Resident Evil 3 Probablement l’un des premiers titres avec de superbes graphismes que nous ayons vu cette année. Il est arrivé au printemps et il nous a tous surpris grâce aux avantages du moteur RE, un moteur qui fonctionne à merveille. Nemesis a l’air bien!

Assassin’s Creed Valhalla La franchise Ubisoft de longue date ne déçoit jamais en matière de graphisme; Origins et Odyssey nous ont surpris en 2017 et 2018, respectivement, et comment pourrait-il en être autrement, ce nouvel opus est parmi les grands de l’année.

Watch Dogs Légion Nous avons exploré la ville de Londres à plusieurs reprises dans les jeux vidéo, mais nous avons rarement apprécié de telles activités. La quantité de petits détails et de lieux très fidèles à la réalité est incroyable.

Fantôme de tsushima Le titre Sucker Punch est l’une des grandes surprises de 2020, et la combinaison du graphisme et de la direction artistique en fait une merveille visuelle. C’est un plaisir de parcourir ces scénarios et de profiter de leur variété d’environnements et de petits détails.

Microsoft Flight Simulator Le simulateur Microsoft et Asobo Studio utilise les technologies Bing et Azure pour recréer pratiquement la planète entière, et bien que certaines recréations ne soient pas exactes, la réalité est que l’affichage technique du jeu est colossal. C’est le monde réel!

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Le nouvel opus du wall-crawler par Insomniac Games présente une section visuelle continue, ce qui signifie que c’est un titre très attrayant. Comme il est évident, la version PS5 avec le dernier patch est la meilleure.

Demi-vie: Alyx Si l’on tient compte du fait que nous sommes face à un titre exclusif pour la réalité virtuelle, la vérité est que Half-Life: Alyx est l’une des références graphiques dans le domaine. Ce n’est pas seulement un spectacle en immersion; il est également dans sa section visuelle.

Remake de Demon’s Souls Le travail original de Hidetaka Miyazaki est revenu pour accompagner la PS5 lors de son lancement, et il l’a fait avec un affichage graphique – et technique – impressionnant. Les effets du feu, des reflets, de l’éclairage et des particules se rayent à un niveau élevé.

Remake de la mafia Peut-être l’un des remakes les plus solides graphiquement que nous ayons jamais vu. Et il y a un gouffre entre le titre original de 2002 et ce remake actuel. Un de ces cas où le remake est la meilleure option.

Remake de Final Fantasy VII Malgré quelques irrégularités techniques dans la texture occasionnelle des portes et des rochers, la réalité est que Cloud Strife et les leurs sont plus beaux que jamais. Les combats sont un spectacle visuel et certaines scènes sont impressionnantes.

En savoir plus sur: The Last of Us 2, Cyberpunk 2020, DOOM Eternal, Ghost of Tsushima, Resident Evil 3 Remake, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion et Flight Simulator.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');