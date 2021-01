Maintenant que nous sommes au milieu de la tempête, plus d’un veut voir une bonne chute de neige également dans les jeux vidéo.

Article mis à jour:

Ce week-end, et aussi dans certaines régions d’Espagne ces derniers jours, nous vivons une véritable tempête de froid et de neige qui recouvre presque toute l’Espagne d’une couverture blanche. Certains fans ont aimé se promener et lancer des balles comme nous l’avons vu sur les photos, d’autres n’ont eu d’autre choix que d’aller travailler, même si nous en profitons pour vous rappeler de ne quitter la maison que si cela est strictement nécessaire. La virulence des filomènes temporelles il est conseillé de ne pas sortir.

Le fait est que la neige, au sein de la section technique des jeux vidéo, est une pièce aussi importante que d’autres au sein d’un ensemble qui peut rendre crédibles les différents changements climatiques. On joue, mais on voit et on se réjouit aussi quand quelque chose nous conquiert par la vueQue ce soit la modélisation des personnages, la beauté d’un paysage ou les effets de la pluie, quelque chose que nous avons récemment abordé avec l’intention de montrer le plus spectaculaire.

Ces derniers mois, nous avons également passé en revue des éléments tels que le ciel et même des lieux réels recréés dans un jeu vidéo, mais cette fois nous mettons à jour et renflouons cette spéciale dans laquelle nous parlons de neige. L’eau a fait l’objet de débats d’innombrables fois lors de la recherche du plus réaliste que nous ayons vu sur notre écran, alors aujourd’hui, nous avons décidé de nous concentrer sur le jeu avec ces beaux tapis blancs, l’un des phénomènes météorologiques que nous aimons le plus. Quel est le meilleur que vous ayez vu?

Assassin’s Creed Vallhalla Un jeu vidéo Vikings sans neige? Ubisoft était clair que même avec la majeure partie de la campagne en Grande-Bretagne, il devait y avoir de la place pour les conditions les plus extrêmes. C’est pourquoi certaines zones du jeu sont éloignées de la scène principale et couvertes de neige, et bien sûr, certaines parties de l’Angleterre elle-même à ses latitudes les plus élevées sont également froides et blanches.

Jours passés L’un des aspects les plus frappants de la puissante section graphique de Days Gone est son portrait soigné des différents climats subis par son protagoniste Deacon dans ses aventures. L’un des effets les plus réussis est celui de la neige, non seulement reposant sur le sol (là où c’est incroyable), mais aussi lorsque les flocons tombent et forment la couverture blanche.

Metro Exodus Metro Exodus est un voyage à bien des égards, et qui nous emmène d’un côté à l’autre d’une cartographie très puissante. Les fans ont commencé leur voyage dans l’hiver russe le plus froid, comme dans les épisodes précédents, et avant d’alterner des scénarios plus chauds, ils ont profité d’un portrait très soigné et extrêmement immersif de la neige. Une joie, comme toujours, aux mains de 4A Games.

Spider-Man Miles Morales Graphiquement, Spider-Man Miles Morales dénote à certains égards sa condition intergénérationnelle, mais à bien d’autres, comme sa météo, il est époustouflant sans palliatif. Des détails comme les flocons tombant sur la propre veste de Miles aux rues couvertes de neige, le jeu fait des merveilles à cet égard. Un jeu où le froid est notre compagnon le plus fidèle.

Red Dead Redemption 2 Le travail de RockStar ne manque jamais de son rendez-vous avec une liste qui répertorie les grands aspects techniques du jeu vidéo. L’un des titres les plus pointus qui existent en termes de section graphique, dans lequel chaque chute de neige, empreinte de pas et effet climatique nous émerveille encore et encore. Probablement l’environnement enneigé le plus réaliste que nous ayons jamais vu aux commandes.

Engrenages 5 Le dernier épisode de la franchise Microsoft nous a invités à explorer des lieux ouverts comme nous n’en avons jamais vu auparavant dans la série. Et une grande partie se déroule dans d’imposantes montagnes enneigées. Nous n’aurions jamais imaginé que ce serait aussi amusant de traverser des blizzards aux commandes du Skiff, une sorte de traîneau à vent.

Rise of the Tomb Raider Lara Croft n’a pas peur des méchants qui cherchent à la traquer, ni des bêtes qui se cachent à chaque coin de rue. Bien sûr, elle n’a aucun problème à affronter la nature non plus, et dans Rise of the Tomb Raider, nous savons exactement à quel point cela peut être dangereux. Une grande partie du voyage se déroule en Sibérie, et son incroyable section graphique nous laisse avec des images aussi belles que celle-ci.

Horizon: Aube zéro L’aventure d’Aloy nous a conquis, en partie, à travers sa section graphique. Son environnement est très beau, et ses paysages enneigés, blizzards et autres effets climatiques sont impressionnants. Son expansion, The Frozen Wilds, nous a donné exactement ce que nous attendions de lui: des montagnes enneigées. Contempler nos empreintes après chaque voyage est vraiment spectaculaire.

Forza Horizon 4 Forza Horizon 4 est une merveille visuelle; son environnement étendu, ses effets climatiques et ses nombreux détails nous surprennent à chaque fois que nous jouissons d’un match. Et l’un des moments les plus marquants a lieu lorsque nous devons traverser cette belle version enneigée de la Grande-Bretagne. Conduire sur la neige n’est pas conseillé dans la vraie vie, mais on adore ici.

Snowboard 1080º Le temps n’épargne personne et aujourd’hui il ne peut être comparé à un titre actuel, mais ce que le Snowboard 1080 ° a réalisé il y a plus de vingt-deux ans était impressionnant. Le fantastique jeu de snowboard Nintendo 64 nous a fait vivre des descentes effrénées à travers des montagnes enneigées, dans lesquelles la quantité de neige accumulée modifiait le contrôle à chaque test.

Dieu de la guerre L’un des titres les plus spectaculaires graphiquement et une histoire basée sur la mythologie nordique, qu’est-ce qui pourrait mal tourner? Le voyage de Kratos – et Atreus – nous a laissé de nombreux moments à retenir, en particulier l’ascension de l’une des montagnes les plus imposantes que nous ayons jamais affrontées. Verrons-nous quelque chose comme ça dans le prochain épisode pour PlayStation 5?

Espace mort 3 Sept ans après sa sortie, le troisième volet de la trilogie d’Isaac Clarke tient bon, et son engagement envers les environnements extérieurs nous fait errer au milieu de terribles blizzards. Visceral Games a réussi à créer une réelle sensation d’être pris au piège au milieu d’un coup de vent dans lequel de fortes chutes de neige nous laissent à peine voir quelques mètres autour de nous.

La division Le looter shooter d’Ubisoft nous a tous conquis lors de sa présentation à l’E3 2013, et l’a fait à nouveau dès qu’il est venu entre nos mains. À ce jour, explorer cette sombre version de New York continue d’être un spectacle, surtout lorsque la nuit tombe et que de fortes chutes de neige s’ensuivent. Un de ces jeux où nous sommes encore en train de contempler la scène.

Snowrunner Dans le dernier pari de Sabre Interactive, nous n’avons pas seulement apprécié la neige réaliste; nous en souffrons également dans chaque mouvement. Un simulateur de transport exigeant comme peu d’autres, dans lequel les conditions météorologiques sont maîtrisées à tout moment. Son environnement enneigé est agréable à contempler, mais pas tellement face à ses surfaces glissantes.

Raide Le jeu vidéo Ubisoft s’est fait une place parmi les fans des sports les plus extrêmes pour sa proposition jouable qui, bien qu’il n’ait pas profité de la longue durée de vie que beaucoup attendaient, la vérité est qu’il nous a donné un portrait très puissant de la neige. La possibilité de skier dessus ou de faire toutes sortes de cascades avec une planche est devenue un rêve virtuel pour de nombreux utilisateurs.

