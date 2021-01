L’aventure de Lara Croft et une première très acclamée en 2019 sont la grande nouvelle pour le service de Sony.

Par Marcos Yasif / Mis à jour 30 décembre 2020, 17:35 158 commentaires

Sony présente un mois puissant d’incitations à Playstation plus en janvier. Le service d’abonnement comprendra parmi ses jeux gratuits certaines des meilleures expériences d’action et d’aventure de ces dernières années, à commencer par Shadow of the Tomb Raider, la clôture de la trilogie Lara Croft arrivée en 2018. Au total, il y a quatre lancements. disponible que nous allons détailler.

Le premier, Shadow of the Tomb Raider pour PS4, est un développement de Eidos Montréal où nous devons sauver le monde de l’apocalypse maya. Le dernier chapitre de l’histoire d’origine de Lara est arrivé il n’y a pas longtemps, à la mi-2018, se démarquant dans l’analyse de Shadow of the Tomb Raider, pour avoir offert de nombreuses heures de divertissement de bonne qualité avec un protagoniste plus à la pointe que jamais. Shadow of the Tomb Raider peut être acheté actuellement à prix réduit sur PlayStation Store pour 14,99 euros.

“Un exercice de jeu de rôle classique qui rappelle le solide BioWare de Dragon Age Origins.” Avec ces mots dans la critique de Greedfall, nous décrivons ce RPG d’action et d’aventure qui était l’un des titres les plus remarquables de 2019. Et maintenant, vous pouvez également en profiter grâce à l’abonnement PlayStation Plus, explorant un monde fantastique actuellement vendu pour 49,99 euros. Aussi pour PS4 et en Espagne, nous trouvons Dawn of Fear, un avantage supplémentaire de PlayStation Talents qui nous présente une horreur de survie dans laquelle résoudre différentes énigmes pour échapper à un monde de folie et de cruauté inimaginable.

Exclusivement sur PlayStation 5, Maneater, un RPG d’action en monde ouvert qui transforme les joueurs en requins affamés de sang, est entièrement optimisé pour le système. Le jeu peut être acheté pour 39,99 euros. En outre, les utilisateurs de la nouvelle console peuvent continuer à profiter de The PlayStation Plus Collection, un catalogue contenant jusqu’à 20 excellents jeux PS4 rétrocompatibles.

Nouveautés de PS Plus pour le 4 janvier

Maneater (PS5)

Shadow of the Tomb Raider (PS4)

Greedfall (PS4)

Dawn of Fear (PS4) – Talents PlayStation

Ils quittent PS Plus le 4 janvier

Bugsnax (PS5)

Worms Rumble (PS5, PS4)

Just Cause 4 (PS4)

Rocket Arena (PS4)

Melbits World (PS4) – Talents PlayStation

La collection PlayStation Plus

Batman: Arkham Knight

Champ de bataille 1

Bloodborne

Call of Duty: Black Ops III – Édition Zombies Chronicles

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

Jours passés

Detroit: Devenez humain

Fallout 4

Final Fantasy XV édition royale

Dieu de la guerre

Infâme deuxième fils

Monster Hunter: Monde

Mortal Kombat X

Personne 5

Cliquet et cliquetis

Resident Evil 7 Biohazard

Le dernier gardien

The Last of Us Remastered

Jusqu’à l’aube

Uncharted 4: La fin d’un voleur

