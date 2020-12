Le début de ce siècle était extrêmement important pour le support, car malgré le fait que Sega ait finalement pris sa retraite en tant que producteur de matériel après plusieurs échecs commerciaux importants, Microsoft a pris sa place en tant que troisième joueur qui tenterait de faire face à la domination imposante de PlayStation et de Nintendo. En l’honneur de sa technologie Direct X, la première Xbox est devenue cette console de salon qui ressemblait plutôt à un PC et qui chercherait à rivaliser face à face avec deux entreprises pleines d’expérience. La naissance de la marque a été extrêmement intéressante et son catalogue de jeux, bien plus complet que certains pourraient le penser. Pour cette raison, voici les cinq jeux de la première Xbox qui ont les notes les plus élevées dans Metacritic.

Burnout 3: Takedown (94)

Il y a vingt ans, l’environnement du jeu vidéo était très différent de ce que nous avons aujourd’hui. C’était une époque beaucoup plus simple où les productions des grandes maisons de développement misaient continuellement sur des idées simples mais très bien exécutées. Sans aucun doute, Criterion devenait l’un des grands joyaux d’EA grâce à son travail avec Need for Speed ​​et bien sûr, aux choses folles qu’ils faisaient avec Burnout, une série de jeux de course d’arcade dans lesquels, fondamentalement, notre objectif c’était celui qui faisait planter les voitures pour causer le plus de dégâts possible… oui, comme vous l’entendez. Burnout 3: Takedown a porté ce concept à de nouveaux niveaux, en plus de profiter de toute la puissance de la Xbox d’origine, il est devenu l’une des grandes vitrines graphiques de la console.

Cellule de séparation de Tom Clancy: théorie du chaos (94)

Croyez-le ou non, il y avait une époque où les jeux Ubisoft n’étaient pas seulement des mondes ouverts sans fin, en fait, tout ce qui était fait avec la série Tom Clancy avait un fort attachement narratif. Après deux fabuleux épisodes qui ont mis tout l’univers de Sam Fisher et de sa société sur la carte, faisant même de lui l’un des personnages les plus reconnus du milieu de ce moment, il était temps de clore la trilogie avec Tom Clancy’s Splitner Cell: Chaos Théorie, un titre qui n’a pas du tout déçu grâce à l’excellente façon dont il a pris la base déjà construite par ses prédécesseurs et en même temps, il a proposé de très bonnes nouvelles idées. Il n’y avait tout simplement pas de meilleur jeu furtif à l’époque, ce qui donne au sous-genre un nouveau look.

Ninja Gaiden Noir (94)

L’un des plus grands classiques de l’ère NES a finalement fait le saut vers la 3D. Tecmo, entre les mains des désormais célèbres développeurs de Team Ninja, a décidé que 2004 était l’année parfaite pour le retour de Ryu Hayabusa, et à la surprise de nous tous, ils le feraient sur la nouvelle console occidentale. C’est vrai, jusqu’en 2007, lorsque le jeu a été porté sur la PS3, il est resté une exclusivité de la Xbox d’origine, ce qui en fait l’une de ces bonnes raisons de posséder la console. Il convient de mentionner que Ninja Gaiden Black est une sorte de version améliorée de Ninja Gaiden de 2004, mais c’est fondamentalement le même jeu, mais avec plus de contenu. Le résultat est de l’histoire, car on nous a donné un fabuleux hack & slash qui, dans une large mesure, a jeté les bases pour que le genre continue dans cette nouvelle ère.

Halo 2 (94)

La naissance de Halo et d’un personnage comme Master Chief avait pris d’assaut tout l’environnement. Microsoft avait connecté un véritable Home Run en engageant Bungie pour créer ce jeu phare de la première Xbox, une console qui, bien sûr, avait besoin de commencer à se forger une identité propre qui pourrait rivaliser avec l’énorme héritage de Nintendo et de PlayStation. Après le succès monumental de Halo: Combat Evolved, les parents de Windows savaient qu’ils avaient une nouvelle mine d’or entre les mains, donc une suite était immédiate. Oui, Halo 2 avait ses détails, mais au final, c’était tout ce que nous attendions de cette superbe deuxième partie. De plus, on pourrait dire que c’était la porte d’entrée du jeu en ligne pour de nombreux utilisateurs, ceci en devenant le jeu parfait pour montrer les capacités du Xbox Live.

Halo: Combat évolué (97)

Oui, Microsoft avait pris la voie risquée de la concurrence sur le marché difficile du matériel de jeu dédié. Les alliances qui s’étaient formées étaient importantes pour la naissance de la Xbox, cependant, la société savait qu’elle avait besoin de sa propre proposition qui les mettrait sur la carte et, surtout, commencerait à donner une identité à sa marque. Pour y parvenir, ils sont tombés sur une petite étude intitulée Bungie, un spécialiste des jeux de stratégie, mais cette fois, ils risqueraient d’emmener le FPS sur les consoles de salon en permanence. Le reste appartient à l’histoire. Halo: Combat Evolved est devenu l’un des jeux les plus importants et les plus influents de tout le médium, étant une page en or pour l’histoire de l’industrie et bien sûr, donnant vie au badge le plus important que la Xbox ait eu et qu’elle possède à ce jour. .