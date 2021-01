Malgré la complexité de 2020, la vérité est qu’en termes de jeux vidéo, on ne peut pas se plaindre, car en plus du fait que nous avons pu lancer de nouvelles consoles, une véritable avalanche de grands titres a été lancée au cours des 12 derniers mois. Cependant, la vérité est que tout n’était pas sur les flocons et comme toujours, il y a eu plusieurs premières qui ont échoué dans pratiquement tout ce qu’ils ont essayé. Voici la liste des Cinq matchs avec les scores Metacritic les plus bas cette année.

Arc de l’alchimiste (36)

Des gens d’Idea Factory, nous avons obtenu Arch of Alchemist, un RPG d’action qui a atterri sur Nintendo Switch pour prouver que ce type de jeu ne devrait pas être créé. Framerate qui ne fonctionne tout simplement pas, système de combat extrêmement mal accompli et ennuyeux, ainsi que l’une de ces histoires qui perd votre attention dans les premières minutes, ne sont que quelques-unes des raisons pour lesquelles nous recommandons vivement de s’éloigner de ce titre.

Carrefour rapide et furieux (34)

Vous vous souviendrez sûrement qu’à l’issue des Game Awards 2019, Vin Diesel et Michelle Rodriguez sont apparus sur scène pour annoncer le Jeu de l’année à cette occasion et, accessoirement, nous présenter le nouveau titre Fast & Furious. Dès le moment où nous l’avons vu pour la première fois, nous savions que les choses n’allaient pas si bien, mais nous ne nous attendions pas à un gâchis de la taille de Fast & Furious Crossroads, un jeu de course qui échoue dans tout ce qu’il essaie, ayant un gameplay terrible, des graphismes terribles et bien sûr, une histoire qui n’apporte rien. Un nouvel exemple de comment ne pas utiliser de licence dans ce support.

Aube de la peur (33)

La vérité est que grâce à ce que la scène indépendante a proposé, l’horreur de survie a continué à trouver un certain espace dans le médium actuel, cependant, il y a aussi quelques exemples comme Dawn of Fear qui montrent que tout le monde ne peut pas réaliser quelque chose d’exceptionnel ou même décent. Oui, au début, cela ressemblait à un grand hommage à Resident Evil et à d’autres, mais la réalité était que le travail de Brok3nsite a échoué dans presque toutes ses sections, car en plus de présenter une énorme quantité de complications techniques, il arborait un design générique et sans personnalité.

Remake XIII (32)

Il y a 17 ans, Ubisoft a lancé un jeu à la première personne intéressant sous le nom de XIII, qui, en 2020, est revenu avec un remake qui avait vraiment l’air plutôt bien. Comme nous avions tort. En plus de réaliser que le gameplay de cette proposition n’a tout simplement pas résisté au passage du temps, on nous a présenté un produit plein de bugs et de problèmes qui rendaient le jeu presque impossible, sans parler des changements esthétiques et d’autres sections de son présentation, ils se sont complètement écartés de l’œuvre originale. Sans aucun doute, un excellent exemple de la façon dont il ne faut pas faire de remakes.

Petit pilote (29)

Les jeux MicroMachines auront toujours une place très spéciale pour nous tous qui avons grandi dans les années 1990, donc tout titre moderne qui leur ressemble attire généralement notre attention. Tiny Racer essaie précisément d’attirer quiconque peut se sentir nostalgique des voitures miniatures, le fait est que dès que vous le mettez sur votre Switch, vous vous rendez compte que vous êtes confronté à une véritable arnaque. Je sais qu’il y a peu à attendre d’un jeu à 10 $, mais nous sommes toujours impressionnés que quelque chose de si mal accompli soit vendu dans la boutique Nintendo. Ses graphismes horribles en sont le moindre, le vrai problème vient lorsque vous rencontrez ses horribles commandes et ses mécanismes de jeu presque nuls. Un désastre total.