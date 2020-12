En un clin d’œil, cette année très compliquée est révolue, qui, malgré toutes ses intempéries, n’a pas pu arrêter l’industrie du jeu vidéo, car fondamentalement mois après mois, nous avons reçu une ou plusieurs sorties majeures. cela a donné de quoi parler. Des petits indépendants aux productions de plusieurs millions de dollars, 2020 a été en proie à de grands jeux qui sont restés pour la postérité. Dans ce petit récit, nous vous parlons de la cinq matchs qui se sont terminés cette année avec les meilleures notes au sein de Metacritic.

Demi-vie: Alyx (93)

L’attente d’un troisième épisode de Half-Life est celle qui ne se terminera probablement jamais, cependant, en 2020, donnant la grande surprise et la nouvelle, Valve a finalement décidé de sortir un nouveau jeu de sa saga acclamée, qui malheureusement, seuls quelques-uns ont eu l’occasion de jouer. Half-Life: Alyx est un titre de réalité virtuelle arrivé exclusivement sur PC, donc le prix d’entrée pour vivre cette grande aventure est extrêmement élevé. La bonne nouvelle ici est que nous sommes devant un titre vraiment spécial qui vient démontrer les énormes capacités d’un appareil VR. Si vous êtes l’un des heureux propriétaires d’un Oculus, par exemple, c’est un incontournable dans tous les sens du terme.

Hadès (93)

Notre liste des jeux les mieux notés de cette année ne pourrait tout simplement pas être complète sans la représentation d’un jeu indépendant. Supergiant Games, un studio réputé pour son travail sur des choses comme Bastion ou Transistor, a finalement décidé de lancer la version finale de son nouveau jeu, celui qui a été testé par le public pendant longtemps mais jusqu’en 2020, il est finalement sorti dans un officiel. Hades reprend le concept de titre d’action isométrique et l’amène à un nouveau niveau, ceci bien sûr, en utilisant une conception de niveau procédurale très bien réalisée. De plus, nous avons une direction artistique fabuleuse qui semble parfaitement bien encadrée par une belle histoire à retenir.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Édition définitive (93)

On ne peut tout simplement pas parler de l’histoire du rôle japonais sans évoquer le nom de Dragon Quest, une tradition authentique de la nation du soleil levant qui semble enfin se frayer un chemin en Occident. Il y a quelques années, le onzième volet de cette fabuleuse franchise était lancé avec un grand succès, mais Square Enix a déterminé qu’il pourrait lui être donné une petite main de chat pour le rendre encore meilleur. Une musique entièrement orchestrée et la possibilité de jouer à son mode 2D ne sont que quelques-unes des améliorations incluses dans Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition, l’un des meilleurs JRPG depuis longtemps et une aventure vraiment inoubliable que tout le monde devrait expérimentez tôt ou tard.

Le dernier d’entre nous: partie II (93)

L’engagement était énorme. Après avoir été l’un des jeux les plus acclamés et adorés de la génération désormais ancestrale de consoles, Naughty Dog a eu la tâche très difficile de faire une suite digne de cette fabuleuse histoire. Heureusement pour nous et au milieu d’une campagne de haine injuste, The Last of Us: Part II est sorti dans le cadre de l’adieu à la PS4 avec un grand succès, nous présentant une suite qui, pour la plupart, surpasse son prédécesseur à presque tous les égards, être un président de la façon dont le médium peut raconter des histoires, ainsi qu’un véritable fer de lance dans de nombreuses technologies de présentation audiovisuelle. Si à cela vous ajoutez d’excellents contrôles et un gameplay très addictif, vous avez en conséquence l’un de ces jeux dont on parlera dans longtemps.

Personne 5 Royal (95)

L’un des meilleurs JPRG de tous les temps. Persona 5 a été un succès lorsqu’il y a quelques années, il a finalement fait ses débuts dans cette partie du monde. Fidèle à sa tradition, Atlus s’est mis au travail pour peaufiner une expérience déjà excellente, aboutissant à un jeu que vous ne pouvez tout simplement pas laisser passer. Persona 5 Royal élargit encore les aventures des voleurs de cœur et introduit des améliorations de qualité de vie pour rendre les dizaines d’heures que nous passons avec lui aussi confortables et supportables que possible. Sérieusement, si vous n’avez jamais donné une chance à ce titre, cette version améliorée est celle que vous ne pouvez tout simplement pas laisser passer.