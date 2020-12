Après le chemin intéressant qu’avait la PSP, étant une console avec de nombreux succès mais aussi avec quelques échecs, le panorama qui Sony aurait comparé aux consoles portables. Malgré ce qui précède, la marque a été encouragée et en 2012 a lancé le Playstation Vita. Malheureusement, cette plate-forme n’a tout simplement pas démarré en dehors du Japon pour une tonne de raisons, cependant, elle contenait des titres très remarquables, et bien sûr, elle est devenue la maison de choix des indépendants. Ici, nous vous présentons le cinq jeux Vita qui affichent les meilleurs scores sur Metacritic.

LittleBigPlanet: PS Vita (88)

L’une des franchises que nous identifions le plus à PlayStation malgré le fait qu’elle ne s’est jamais vraiment vendue. Avec tout le potentiel d’une console portable comme la PS Vita, il a été décidé de lancer une version des jeux Sackboy qui nous permettrait d’emporter notre créativité partout, tout comme la PSP. LittleBigPlanet: PS Vita est devenu ce kit d’outils pour que n’importe qui, n’importe où dans le monde, puisse se lancer dans la création de ses propres jeux vidéo. Comme toujours, le titre n’a pas déçu et le critique spécialisé était chargé de communiquer que nous étions face à un produit vraiment spécial qui en valait la peine.

Origines de Rayman (88)

Il n’y a pas si longtemps, Ubisoft et Michel Ancel ont emprunté un chemin intéressant en développant un moteur graphique sous le nom d’UbiArt Framework, qui permet essentiellement au développeur de convertir en temps réel n’importe quel art artisanal en graphisme. Le premier jeu à présenter cette technologie étonnante a été Rayman Origins, qui, en plus de ravir nos élèves comme peu de jeux n’avaient jamais fait, a ramené l’un des personnages les plus emblématiques du monde dans un tout nouveau jeu qui s’est avéré plus qu’excellent. . Heureusement pour tous les amateurs d’ordinateurs portables, le jeu avait sa version sur la PS Vita, une version qui rendait le magnifique écran OLED de la console incroyable.

Spelunky (88)

L’une des grandes caractéristiques de la PS Vita, principalement au cours de ses dernières années de vie, était que les développeurs indépendants y trouvaient un terrain fertile pour leurs travaux. Sans aucun doute, l’un des jeux qui a tiré le meilleur parti de ce qui précède était Spelunky, un jeu créé par le désormais légendaire Derek Yu qui a pris d’assaut tout le médium et, bien sûr, nous a captivés avec ses commandes précises et son gameplay frénétique Rogue. Comme. La meilleure chose à propos de tout cela est qu’en plus d’être disponible pour plusieurs plates-formes conventionnelles, le titre est également venu sur l’ordinateur portable Sony, ce qui lui donne une saveur assez différente à l’idée de pouvoir l’emporter partout avec nous.

Vitesse 2X (90)

Notre liste des jeux PS Vita les mieux notés ne pouvait tout simplement pas être complète avec un seul jeu autonome. Velocity 2X est une véritable merveille que tout le monde devrait essayer, en particulier les fans de shoot em ups à la recherche d’une approche moderne de ce genre classique. Les gens de FuturLab ont parfaitement compris comment donner à ce type de design une sensation de fraîcheur tout en étant assez familier à ceux qui y jouent depuis longtemps. En plus de sa mécanique de base folle, ce titre nous a présenté des sections 2D dans lesquelles notre protagoniste a quitté son vaisseau, donnant une tournure extrêmement intéressante à l’ensemble du gameplay. La meilleure chose à propos de tout cela était le fait que nous avions une version portable pour la console Sony qui nous permettait de continuer toute l’action, peu importe où nous étions.

Personne 4 Doré (93)

L’un des meilleurs RPG de tous les temps a été amélioré et apporté à la PS Vita d’une manière fabuleuse. Oui, Atlus a décidé que cette version Ultimate de Persona 4 atterrirait sur l’ordinateur portable de Sony. Inutile de dire que le travail qui a été fait avec Persona 4 Golden est impeccable, ce qui en fait un incontournable non seulement pour ceux qui ont cette console, mais en général pour tous les amoureux du rôle japonais. Apportant une aventure de cette taille et de cette qualité dans la paume de votre main, ils ont sans aucun doute permis à la Vita de prendre un nouveau zeste et une personnalité difficile à égaler.