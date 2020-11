Sans crainte de se tromper, nous pourrions dire que le Xbox 360 C’était la meilleure console Microsoft. Oui, le problème des anneaux rouges de la mort était un véritable casse-tête à l’époque, mais si vous passez en revue ce qui a été fait avec cette plateforme tout au long de ses presque 10 ans de vie, vous pouvez vous en rendre compte. il devenait un pilier de l’industrie. Le nombre de bons jeux sur cette console est extrêmement considérable, nous avons donc décidé de vous présenter le cinq avec les notes les plus élevées sur Metacritic.

Effet de masse 2 (96)

Pour beaucoup, le summum de l’une des séries RPG les plus remarquables de tous les temps. Après que son premier opus nous ait vraiment impressionnés par le monde qu’il nous a présenté, BioWare a tout choisi pour ce que serait cette deuxième partie. Mass Effect 2 nous a étonnés avec une histoire sans précédent dans laquelle nos décisions ont de réelles conséquences, des personnages mémorables pleins de vie et bien sûr, un système de combat robuste et hautement addictif. Il est tout simplement difficile de penser à des expériences aussi spéciales que ce jeu, qui a également profité pleinement d’une console comme la Xbox 360 sur le plan graphique. Bien sûr, les critiques n’ont pas tardé à en faire l’éloge.

La boîte orange (96)

Valve est l’une des entreprises les plus anciennes au monde. Bien sûr, depuis plusieurs années maintenant, elle est plutôt devenue cette machine à gagner grâce à Steam, en oubliant presque complètement le bel art de développer des jeux vidéo. Quoi qu’il en soit, à l’ère de la Xbox 360, il a été décidé de créer une incroyable compilation de leurs meilleurs jeux sous le nom de The Orange Box, qui comprenait de grands joyaux comme Portal, les deux versements de Team Fortress et bien sûr, le légendaire Half. Life 2 avec ses extensions. C’est l’un de ces packages que vous ne pouvez tout simplement pas manquer en raison de l’énorme quantité et surtout de la qualité de son contenu. Il est difficile de donner une note à ces types de produits. Ce dont nous sommes sûrs, c’est qu’il mérite une note très élevée.

BioShock (96)

De ces coups que personne n’a vu venir. Lorsqu’en 2007 nous étions déjà totalement dans la génération de la Wii, de la Xbox 360 et de la PS3, 2K a signé un accord avec Microsoft pour que sa nouvelle IP soit publiée temporairement sur sa console. Le concept mystérieux de BioShock est apparu dans nos vies, montrant un étrange FPS qui semblait, appelait à la terreur et au suspense. Après avoir terminé son histoire principale, le mot a commencé à se répandre que nous étions face à l’un des meilleurs jeux de ces dernières années et en effet, c’était le cas. Une ambiance inégalée et une histoire qui à ce jour, nous ne croyons toujours pas, sont quelques-uns des éléments qui ont fait du jeu Irrational Games une légende et bien sûr, il a cédé la place à une brillante trilogie que nous espérons, dans le l’avenir peut avancer.

Grand Theft Auto V (97)

Clôture de la génération des consoles en beauté. Au moment où la PS3 et la Xbox 360 disaient au revoir pour faire place à la PS4 et à la Xbox One, Rockstar a décidé de lancer le cinquième volet de sa franchise phare. L’échelle de Grand Theft Auto V était vraiment écrasante et ses réalisations dans toutes les sections, tout simplement surprenantes, ce qui a abouti à l’un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps qui est devenu en peu de temps un phénomène culturel qui le maintient comme le second jeu le plus vendu de tous les temps. Le mythe de GTAV est né et il semble qu’il continuera avec nous pendant très longtemps. Comme il est évident, les critiques spécialisés n’ont pas tardé à remplir d’éloges et de fleurir le travail de ce studio de développement très spécial.

Grand Theft Auto IV (98)

L’attente était longue mais cela en valait vraiment la peine. Nous savions tous qu’avec l’arrivée de la PS3 et de la Xbox 360, Rockstar Games se préparait à lancer la nouvelle GTA, qui, bien entendu, devait profiter de tous les avantages HD de la nouvelle génération de consoles. À partir de ce moment, la société de développement a beaucoup changé sa façon de travailler, concentrant tous les efforts de tous ses studios à travers le monde sur une seule super production. Grand Theft Auto IV était précisément ce produit massif que, jusqu’en 2008, date de sa sortie, nous n’avions pas eu à voir dans le médium. Bien sûr, à la fin, son successeur était beaucoup plus aimé, mais à l’époque, GTA IV est devenu une révolution complète.