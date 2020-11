Les 6 jeux les plus exigeants visuellement (et 3 équipes pour tous les jouer et bien plus encore)

Profitez pleinement de Red Dead Redemption 2, Metro Exodus ou Godfall sur les nouveaux appareils ASUS.

Le marché du jeu ne s’arrête pas. Le monde est peut-être en ébullition, mais il suffit de regarder les dernières versions pour reconnaître ce que le divertissement ne manquera pas. Aux titres déjà disponibles tels que Watch Dogs: Legion ou Dirt 5, s’ajoutent Call of Duty Black Ops Cold War, Assassin’s Creed Valhalla et Godfall. Cyberpunk 2077 arrivera également le 10 décembre; Hitman, le 3 janvier, et bien d’autres sont attendus comme The Medium ou Far Cry 6. Un horizon prometteur. Sans surprise, la grande majorité d’entre eux tirent parti des technologies de lancer de rayons.

Mais dans cet article, nous voulons nous concentrer sur les jeux qui, aujourd’hui, font transpirer le plus notre ordinateur, ceux qui ont des systèmes de physique avancés, des effets volumétriques denses et exigeants (fumée, brouillard, particules) et, en conclusion, nous ils demandent une équipe optimale. Pour tous, nous pouvons compter sur les nouveaux ROG G14, ROG Zephyrus Duo 15 et ROG Strix Scar 17, trois ordinateurs portables de pointe.

Photoréalisme chez Watch Dogs: Legion

Regardez ces images. Ils sont étonnants. Nous commençons avec l’un des poids lourds, la légion Watch Dogs récemment publiée. Ubisoft est connu pour mettre en œuvre les dernières innovations – la technologie d’assistance Tobii, par exemple, a fait ses débuts il y a plus de cinq ans dans Assassin’s Creed. De plus, Watch Dogs 2 utilisait déjà les technologies GameWorks, la synchronisation adaptative ou la super résolution dynamique.

En résolution 4K (en Ultra) et avec le lancer de rayons activé, Legion nous demande un RTX 3080. Le nouveau lancement d’Ubisoft permet des écrans ultra-larges et recommande 10 Go de VRAM et 16 Go de RAM, ce n’est rien. Bien que, pour trouver un bon équilibre, jouer avec le lancer de rayons activé, une haute qualité et une résolution de 1080p, on en aura assez avec une GeForce RTX 2070.

De plus, le 3 décembre, le mode coopératif en ligne débarquera dans Legion. Ce sera le moment clé pour profiter de toutes vos possibilités sociales. Quelque chose que nous pouvons faire sans pause avec le ROG Zephyrus Duo 15 ” et le double écran: jouer en haut et en bas en vérifiant Discord, ou en streaming, simultanément. Nous avons le double d’options sur un système équipé d’un Intel Core i9 de 10e génération, et la possibilité de monter jusqu’à un RTX 2080 Super, jusqu’à 48 Go de RAM DDR4-3200 et jusqu’à 2 To de SSD en RAID 0.

Fantaisie épique dans Godfall

Il y a des jeux qui, dans leurs configurations maximales, exigent le triple de celui de Crysis – comme Deus Ex: Mankind Divided -. D’autres, clairs et simples, ont des exigences de base folles. Godfall est l’un d’entre eux, nécessitant 12 Go de RAM pour même démarrer, bien que 16. Gardez à l’esprit que nous parlons d’un lancement de nouvelle génération, où chaque dernière goutte de graphiques tels que la GTX 1080 Ti avec 11 est utilisée. GB.

Ici, nous n’allons pas marcher avec des demi-mesures. Sur la facette hack’n slash[/ de Godfall, cada frame cuenta. Esta mezcla de Devil May Cry con Dark Souls requiere potencia bruta y el ROG Strix Scar 17 cuenta con ella a raudales. Este portátil líder en gaming cuenta con una muy eficiente refrigeración liquid metal en su CPU, teclado RGB —e iluminación ambiental Aura Sync— y una pantalla diseñada exclusivamente para gamers que alcanza un refresco de hasta 300 Hz. Además, Godfall es un looter cooperativo —como Destiny 2 o The Division— y es aquí donde se luce la conectividad WiFi 6, con transferencias de hasta 2.400 Mbps sin latencia alguna.

Sobrevolando el mundo con Microsoft Flight Simulator

Quién iba a decir que en 2020 volveríamos a surcar el mundo a los mandos de los aviones comerciales más atractivos de Microsoft Flight Simulator. 14 años de espera y una renovación muy ambiciosa en términos gráficos. Dice Microsoft que los requisitos óptimos pasan por una Nvidia RTX 2800, 8 GB de VRAM y 32 GB de RAM. Treinta y dos, has leído bien. Esto es porque devora ciclos de disco y realiza streaming a través los datos de Bing Maps. 2.000 TB alojados en la nube. Aunque, bueno, siempre podemos usar dos unidades SSD en RAID 0 en el ROG Strix Scar 17, lo que agilizará un montón el rendimiento. De hecho, si quieres jugarlo a 4K, disfrutando al máximo esplendor de las vistas aéreas de Londres, Madrid o Nueva York, no te quedará más remedio que apostar por un equipo de estas características.

El salvaje oeste de Red Dead Redemption 2

Su port a PC fue problemático, es cierto. Pero el resultado es digno de postal. Red Dead Redemption 2 es tan ambicioso que cuenta con animaciones que la mayoría de jugadores han ignorado. Su mundo obsesivamente detallado solicita 12 GB de RAM para ejecutarse sin compromisos, mientras que para arrancar el programa necesitas una GTX 1060 sí o sí. Con todo, desde la propia Nvidia recomiendan una 2070 SUPER para jugar a 2K con altos niveles de detalle.

RDR 2 es un juego para echarle horas y aprovechar la refrigeración de equipos como ROG Zephyrus DuoLo que debemos tener claro es que RDR 2 es un juego para echarle horas. Por esto mismo, volvemos a recomendar el ROG Zephyrus Duo de 15”. Las largas sesiones son perfectas para poner a prueba los mejores equipos y este cuenta con refrigeración con pasta térmica Grizzly y un sistema AAS+, con un flujo de aire un 400 % superior al GX531.

Esta máquina de ASUS presenta, además, tres ventajas sobre la competencia: su versátil pantalla de 15” permite dos modos, un modo Full HD con refresco a 300 Hz y apenas 3 ms de latencia o bien un modo 4K a 60 Hz. Hablamos de una pantalla que cubre el 100 % del perfil Adobe RGB y dispone de certificación Pantone. Se trata de un equipo gaming tan capaz en Steam como frente a Adobe Illustrator o Blender.

El apocalipsis de Metro Exodus

Metro Exodus fue uno de los primeros juegos en incorporar la tecnología de trazado de rayos en tiempo real de Nvidia y DLSS (supersampleo mediante inteligencia artificial). Mantener unos estables 60 FPS en calidad media exige tener una RTX 2080 Ti montada en tu PC. Nada menos. Los resultados, a cambio, son un delirio. Sus efectos de luz son extremadamente realistas.

Ya optes por un ROG Zephyrus Duo 15 o un ROG Strix Scar 17, no olvides que, apostando por el DLSS 3.0, se obtiene un mayor índice de nitidez y hasta un 30 % de aumento en el rendimiento general. Porque ¿de qué sirve una pantalla compatible con hasta 300 hercios si no vas a aprovechar al máximo sus recursos?

¿Project Cars 3 o DiRT 5?

Y nos despedimos con dos de los mejores exponentes del género de conducción. No todo va a ser disparar, hackear o despellejar animales. Project Cars 3 salió a la venta el pasado agosto, mientras que Dirt 5 acaba de aterrizar. A falta de conocer los requerimientos de Forza Motorsport 8, el cual contará con ray tracing, estos dos juegos son ideales para medir el desempeño de nuestro portátil, además de ofrecer propuestas a caballo entre la simulación y la conducción arcade.

Project Cars 3 y DiRT 5, dos juegos de coches para poner a prueba nuestros equiposProject Cars 2 se hizo popular en los benchmarks debido a su detallado nivel y exigencia salvaje, pero este Project Cars 3 tampoco se queda atrás: requiere 16 GB de RAM, procesador Intel Core i7 8700k y gráfica Nvidia RTX 2070. Solo así podremos jugar sin sufrir caídas de frames a 1080p y con los niveles gráficos en Alto. En cuanto a procesador, Dirt 5 no es muy puntilloso—un Intel Core i5 9600K bastará— y de 12 a 16 GB de RAM. El desempeño recae sobre la gráfica, recomendando una GTX 1070 Ti con API DirectX 12. Como ves, especificaciones ambiciosas, pero nunca demasiado altas. Nuestra apuesta, esta vez, es un tanto inusual, el ROG G14. 14 pulgadas, algo insólito en gaming, bajo un diseño muy neutro y sutil, pero que en su interior alberga los 8 núcleos del procesador AMD Ryzen 7 de la Serie 4000 y hasta una potente GPU GeForce RTX 2060.

Este ultraportátil —debido a sus escasos 1,6 kg— con 9 horas de autonomía ha sido concebido para jugar en cualquier lugar sin sacrificar nada: con una pantalla Full HD capaz de arrojar una frecuencia de actualización de 120 Hz, certificación Pantone y 3 milisegundos de píxel gris a gris, estamos ante un pequeño gigante para los bolsillos más ajustados, pero los ojos más exigentes. A través de la suite ROG Armoury Crate, podremos crear perfiles, controlar la iluminación e incluso el gasto energético.

Tres pesos pesados

Gracias al nuevo salto generacional estamos viviendo un momento interesante. Con servicios de streaming como Stadia, Ubisoft+ o Xbox Game Pass, dentro de unos años recordaremos estos días como el principio de una nueva era.

Quizá por esto dicen que los estudios se han olvidado de la optimización y la virtud. Es evidente que demasiados juegos emplean la VRAM a modo de caché masiva —como los dos últimos Call of Duty— , además de beber toda la RAM que pueden —Doom Eternal o Resident Evil 3—. Sin embargo, con tres equipos como los ROG G14, ROG Zephyrus Duo 15 y ROG Strix Scar 17 nunca vamos a sentir ese “quiero y no puedo”, ese intentar sin llegar.

Cada uno de estos portátiles satisface un nivel de exigencia y los tres conforman una especie de trinidad idónea, adaptados para hacer frente al día a día en un ecosistema gamer. Y no solo “gamer”, al fin y al cabo, la mayoría de estos equipos cuentan con un alto desempeño en cualquier tarea orientada al diseño gráfico o la ilustración. Tú eliges.

