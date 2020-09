Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball! Récemment, j’ai eu la chance de visiter une arcade de bonne taille qui avait des machines plus récentes pour jouer. Je n’ai pas vraiment exploré beaucoup de choses plus récentes, en particulier les machines d’arcade, il était donc intéressant de donner une chance à certains de ces jeux post-2000. La seule chose qui ne figure pas ici est le flipper « Wizard of Oz » de Jersey Jack. C’est facilement mon nouveau flipper préféré, mais c’est un flic puisque j’en parle déjà beaucoup, donc je l’ai exclu. Commençons:

# 8: Choses étranges (flipper)

Je parlerai du flipper Stern en mentionnant mes choix de flipper ci-dessous, mais Stranger Things était assez intéressant. La version que j’ai jouée (édition limitée, je pense) avait un petit écran de projection de film sur le terrain de jeu avec des cibles en dessous. Une fois que vous avez atteint le mode de conduite, l’écran basculait vers le bas et il y aurait un monstre à l’apparence de Graboid (désolé, je ne sais rien des choses étranges réelles) dans lequel vous auriez à tirer des balles pour le vaincre. L’écran du théâtre était son propre écran vidéo et il y avait des trucs à jouer pendant que vous jouiez à la table. C’était un exploit techniquement impressionnant, je dois dire. Cependant, je n’ai pas pu jouer beaucoup, parce que la machine sur laquelle je me trouvais continuait à éjecter des balles en double, mais c’était toujours agréable à regarder.

# 7: Transformateurs: Alliance humaine

Les jeux d’arcade dans le monde d’aujourd’hui se résument généralement à: jeu de tir sur rails, course, activité physique et combat. Le jeu de tir sur rails le plus populaire semble être Halo: Fireteam Raven, auquel j’ai joué et qui est horrible. C’est BIEN trop long, les ennemis sont trop durs, et ce n’est tout simplement pas amusant. Elle n’est populaire qu’en raison de la marque Halo. Eh bien, je ne me soucie pas de la licence Transformers mais j’ai en fait apprécié Human Alliance. Ce n’est pas trop long, seulement environ 4 étapes environ, et il y a beaucoup de gameplay destructeur de robot maléfique pour que vous puissiez en profiter. Le jeu de tir semble décent bien qu’il y ait un mini-jeu légèrement janky avec un joystick que vous faites parfois. Pourtant, j’ai beaucoup aimé ça, même si je n’en ai rien à foutre de la licence du film Transformers.

# 6: Tortues Ninja Teenage Mutant (Flipper)

Hé, tu te souviens de la table de flipper Data East de 1991? Eh bien, Stern en a copié des parties et a ajouté un écran vidéo. Il a même la même essoreuse à pizza rotative que l’ancienne table. En tant que table, celle-ci n’est en fait pas trop encombrée, ce qui est ce que beaucoup de tables Stern finissent par être. Celui-ci a quelques trucs en cours, mais comparé aux autres tables Stern, il est assez docile, ce qui facilite la concentration sur l’action du flipper. La seule critique que j’ai vraiment est que l’art vidéo est mauvais / les acteurs de la voix des tortues sont pauvres, mais c’est vraiment à peu près tout.

# 5: Pod de combat Star Wars

Un autre jeu sur rails, le deuxième de trois sur cette liste, mais avec une torsion partielle. Ce n’est pas un jeu de tireur typique en soi, car vous devez également faire face à la vitesse de votre véhicule et vous avez un contrôle très léger sur ce qui se passe. Ce qui est impressionnant à propos de ce jeu, c’est que contrairement à la plupart des tireurs, il est plus immersif en raison de la construction de l’armoire. Par exemple, le joystick et l’accélérateur sont amusants à utiliser, mais étant dans ce truc noir et en plastique, cela vous coupe largement du monde et vous aide à entrer dans l’action Star Wars. En outre, le gameplay réel de cette chose est rapide et cela peut être vraiment chaotique et amusant d’essayer de détruire l’engin spatial Empire.

# 4: Willy Wonka (flipper)

Parce que je ne peux pas mettre Wizard of Oz ici, je vais choisir le prochain meilleur flipper Jersey Jack: Willy Wonka. Il a les mêmes bons visuels / audio que Jersey Jack est connu, le terrain de jeu est bon, il est relativement juste, etc. Il a quelques bons petits clins d’œil au film de Willy Wonka, comme le spinner Everlasting Gobstopper, l’écran de télévision avec Mike se promenant ou le piston Everlasting Gobstopper. Je n’ai pas encore joué à Dialed In ou Pirates, et n’ai pas aimé leur table Hobbit, alors je dirais que leur table Willy Wonka est la deuxième meilleure qu’ils aient créée.

# 3: Taiko no Tatsujin

Tatsujin existe en fait depuis près de 20 ans en tant que franchise, bon sang, il y avait des ports PlayStation 2, si cela vous dit quelque chose. Mais c’est presque une franchise strictement japonaise / asiatique, à peine sortie en Amérique. Eh bien, j’ai enfin pu jouer à une machine, et ça m’a plu. Il existe deux rythmes de couleurs différentes, rouge et bleu. Les notes rouges doivent être frappées à mort sur la surface du tambour mais les bleues, vous devez frapper le bord du tambour pour qu’il s’enregistre. La batterie elle-même est très réactive, même si celle que j’utilisais ne fonctionnait pas à 100%, les baguettes ont un bon impact sur la batterie et c’est juste très amusant. La machine que j’ai jouée était clairement importée du Japon, mais je l’ai vue dans d’autres arcades et je me suis demandé s’il y avait réellement une version anglaise ou pas ici. Cela me donne également une idée de la possibilité d’importer une copie Switch ou PS4 pour jouer par moi-même, c’est à quel point c’est amusant.

# 2: Luigi’s Mansion: Arcade

Le dernier du jeu sur rails, et le meilleur auquel j’ai joué. Luigi’s Mansion vous permet d’étourdir les fantômes avec votre ampoule flash, puis de les aspirer dans l’aspirateur Poltergust 5000. Une fois que vous aurez commencé à les aspirer, les plus forts vous combattront, vous devrez donc déplacer votre arme dans la cabine pour les affaiblir davantage. Il existe également différents types de fantômes, ceux qui se protègent de votre ampoule, ceux qui se séparent une fois qu’ils sont gelés, ceux qui vous combattent vraiment, etc. La sensation réelle de tenir le pistolet est excellente, elle a un bon poids et un moteur pour simuler une action de succion. En outre, ce jeu est un peu difficile mais est en fait assez rapide, ne comportant que trois niveaux. Arcade est peut-être mon jeu Luigi’s Mansion préféré, car vous vous sentez comme un Ghostbuster en jouant.

# 1: Game of Thrones (flipper)

J’ai été légitimement choqué quand j’ai joué au flipper Game of Thrones. C’était vraiment bon! En fait, cela m’a fait penser à l’âge d’or du flipper qui était de 1991 à 1997, avec des sociétés comme Sega, Williams et Data East qui fabriquaient des machines. Il n’avait pas de configurations trop compliquées, il avait de bonnes lignes et des rampes propres et était juste amusant à jouer. Il est associé à une licence sur laquelle je suis assez neutre, mais cela m’a quand même intéressé à y jouer. C’est, sans conteste, la meilleure table qu’ils aient faite de Stern.

Pour les commentaires, indiquez vos derniers jeux d’arcade et de flipper préférés et pourquoi.

