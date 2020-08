Microsoft parle d’une augmentation de 20% des ventes de ces utilisateurs.

Le Xbox Game Pass est rapidement devenu l’un des services les plus attractifs de la scène des jeux. «Meilleur rapport qualité / prix», ce que les gens de Redmond disent beaucoup. Mais la vérité est que catalogue d’abonnement Xbox n’arrête pas d’augmenter son offre avec de nouveaux jeux et expériences chaque semaine, avec des sorties aussi notoires que Wasteland 3 aujourd’hui même. Bien que certains pourraient penser que des propositions telles que Game Pass découragent les dépenses des utilisateurs, Microsoft assure que le contraire se produit: les utilisateurs dépensent plus et jouent plus grâce à Game Pass.

Le second est évident, plus il y a de jeux, plus il y a d’heures de jeu – si vous avez du temps libre, bien sûr – mais le premier est ce qui est vraiment intéressant. Récemment (via Bloomberg), le vice-président corporatif de l’écosystème du jeu chez Microsoft, Sarah Bond, a parlé de l’effet du Xbox Game Pass sur la consommation des utilisateurs. « Les gens supposent que si vous avez un abonnement, vous arrêtez d’acheter des jeux« dit Bond, peu de temps après avoir prouvé que tout le contraire est vrai.

Et c’est que l’exécutif de Microsoft affirme que les heures de jeu sont 20% plus longues parmi les utilisateurs du Xbox Game Pass, et le plus intéressant de tous, le service suppose une augmentation de 20% des ventes qu’ils génèrent, à la fois dans le contenu supplémentaire et le DLC des titres de service, ainsi que dans jeux qui ne font pas partie du Game Pass. En ce sens, le célèbre analyste Daniel Ahmad apporte sa propre vision sur le sujet, où il ajoute que des services tels que Game Pass ne remplacent pas les achats traditionnels, mais offrent plutôt une valeur ajoutée et se positionnent comme le principal point d’entrée de l’écosystème pour attirer de nouveaux joueurs.

« Vous ne pouvez pas dépenser plus, mais d’autres le font, y compris ceux qui n’avaient auparavant rien dépensé dans l’écosystème Xbox « , ajoute Ahmad dans un message ultérieur. La vérité est que le Game Pass est devenu l’un des points clés de stratégie Xboxmême en dehors des consoles, grâce au lancement en septembre de xCloud et à sa récente alliance avec Samsung pour le cloud gaming sur mobile. De même, et face au futur catalogue, Phil Spencer promet de travailler à attirer davantage de jeux tiers à leur service.

En savoir plus: Xbox Game Pass, Xbox et Microsoft.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["microsoft"]).setTargeting("genre", ["otros"]).setTargeting("game", ["xbox-game-pass"]).setTargeting("url_sha1", "05cc93e4242b7fbac79e09691ffae9e6a5d6df69");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');