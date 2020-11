Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 04/11/2020 09:28

Est-ce que le Édition légendaire de Mass Effect sera-t-il révélé ce week-end? Comme les fans de la série le savent, N7 Day aura lieu le 7 novembre, un événement où tous ceux qui admirent le travail de BioWare pourront se rassembler et célébrer cette franchise. À cette occasion, l’édition 2020 aura pour invités les acteurs de la trilogie originale sur un panneau numérique.

Ce grand événement Il aura lieu ce samedi 7 novembre à 13h00 (heure de Mexico). Jennifer Hale et Mark Meer, les voix du commandant Shepard, ont confirmé cette information sur Twitter et, en plus de ces deux acteurs, nous aurons également l’occasion de voir les voix de Grunt, Ashley, Kaidan et bien d’autres dans une seule présentation.

#MassEffect # ANNONCE du jour N7! @Mark_Meer @blumspew @kimberlydbrooks @RaphaelSbarge @courtenaytaylor @AlixWiltonRegan @wlsalyers @KarinWeekes @PatrickWeekes @MrDCDouglas @missalihillis ################################################################## restez à l’écoute pour le lien – Jennifer Hale (@jhaletweets) 30 octobre 2020

Maintenant, bien que pour le moment rien ne soit confirmé, il est possible que lors de cet événement, la collection remasterisée des trois premiers jeux Mass Effect être annoncé. Tout au long de cette année, plusieurs fuites, rumeurs et même classifications ont émergé qui indiquent l’existence de ce paquet. Cependant, EA et BioWare sont restés silencieux. Bien que N7 Day soit une excellente date pour confirmer l’existence de ce produit, il n’y a rien de certain pour le moment.

Dans les rubriques connexes, nous vous rappelons que les utilisateurs de Game Pass peuvent désormais précharger les jeux EA Play sur leur Xbox. De même, une rumeur indique que cette collection Mass Effect durerait jusqu’en 2021.

Via: Jennifer Hale

