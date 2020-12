Plusieurs cabinets d’avocats étudient des recours collectifs contre la société pour possible tromperie de ses actionnaires.

CD Projekt est exposé à d’éventuelles poursuites judiciaires de la part de ses actionnaires, le tout en raison du lancement de Cyberpunk 2077. Selon un article du New York Times, certains actionnaires étudient une action en justice contre la société polonaise en raison de ce qu’ils considèrent un canular par son conseil d’administration, autour de l’état réel de Cyberpunk 2077 avant sa sortie. Rappelons que, des semaines avant la première, le président Adam Kicinski avait promis une expérience sans bogue, ainsi que de bonnes performances sur les versions console de base de la PS4 et de la Xbox One.

Nous étudions actuellement les motifs pour engager un recours collectif Mikolaj OrzechowskiEh bien, via le portail financier Bankier, l’avocat et investisseur Mikolaj Orzechowski confirme ses études action en justice contre CD Projekt, et invite d’autres actionnaires à participer à un éventuel recours collectif, s’ils estiment qu’il existe une base solide pour engager le dossier: “En relation avec les événements récents – et en particulier la suspension de la vente de Cyberpunk 2077 [en PS4] – nous étudions actuellement, avec l’équipe d’un cabinet d’avocats, les bases engager un recours collectif en vertu de l’article 286 du Code pénal – commettre un tricher pour le profit économique “.

En dehors de la Pologne, outre-Atlantique, une firme américaine Il étudie également une action en justice contre l’entreprise. Selon Eurogamer, le cabinet d’avocats new-yorkais Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP a déclaré dans une déclaration publique le début de une enquête à ce sujet, afin de développer votre propre recours collectif.

En cela, le cabinet cherche à représenter ces actionnaires intéressés “à la suite des allégations que CD Projekt aurait pu publier informations trompeuses à ses actionnaires et le public intéressé. “Ici, ils invitent tous les investisseurs qui ont subi des pertes à participer, citant à nouveau suppression du jeu du PS Store comme l’un des principaux déclencheurs.

Avec plusieurs fronts ouverts, il faudra être conscient au cas où l’une de ces enquêtes conduirait à un recours collectif contre la société The Witcher, en raison de ce qu’ils considèrent comme un canular de la part de leur conseil d’administration. De son côté, CD Projekt a promis des remboursements aux joueurs et a récemment publié une nouvelle mise à jour 1.05 du jeu sur toutes les plateformes. Si vous souhaitez connaître son état initial dans les versions de PS4 et Xbox One, voici notre analyse de Cyberpunk 2077 sur consoles.

